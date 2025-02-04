تكنولوجيا: Xiaomi 15 Ultra يظهر في قاعدة بيانات Geekbench AI وتأكيد بقدومه بالمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تفاصيل جديدة اليوم في قاعدة البيانات على منصة Geekbench AI والتي توضح وجود هاتف ذكي من Xiaomi يحمل رقم الطراز 25010PN30G، وهو المتوقع ان يكون النسخة العالمية من Xiaomi 15 Ultra. ومن خلال تلك التفاصيل يظهر أيضاً أن هذا الهاتف سيأتي بالمعالج Snapdragon 8 Elite مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 830، مما يؤكد الشائعات السابقة حول استخدام هذا المعالج القوي في هذا الهاتف.

يُظهر الإدراج أيضًا أن الهاتف مزود بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت ويعمل بنظام التشغيل Android 15.

من المتوقع أن يتميز Xiaomi 15 Ultra بمجموعة كاميرات قوية للغاية، بداية بمستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة (Sony’s Lytia LYT-900)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابيكسل (Samsung ISOCELL HP9)، وكاميرا تقريب قصير المدى بدقة 50 ميجابيكسل (Sony IMX858)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل (Samsung ISOCELL JN5). ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

المصدر