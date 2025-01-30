تكنولوجيا: Pixy Mini Pro: أصغر وأخف وأسرع بنك طاقة بقدرة 30 واط وسعة 10,000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم حاليًا تمويل Pixy Mini Pro من خلال حملة تمويل جماعي، حيث يُروج له باعتباره أصغر وأخف وأسرع بنك طاقة في العالم بالنسبة لحجمه. يأتي الجهاز بسعة 10,000 مللي أمبير وقدرة إخراج تصل إلى 30 واط، ما يجعله مناسبًا لشحن الهواتف الذكية وسماعات Bluetooth بكفاءة عالية.

يبدأ سعر الجهاز من 29 دولارًا، بينما يُتوقع أن يبدأ الشحن في مارس 2025. رغم أن حملات التمويل الجماعي تحمل بعض المخاطر، فإن شركة Futurizta Tech تمتلك سجلًا حافلًا بإطلاق عدة منتجات ناجحة، مما يقلل من احتمالات حدوث عمليات احتيال.

يأتي بنك الطاقة بأبعاد 8 × 5.6 × 2.4 سم، أي بحجم مقارب لبطاقة الائتمان من حيث الطول والعرض، بينما يبلغ وزنه 186 جم فقط. هذه المواصفات تجعله واحدًا من أكثر بنوك الطاقة المدمجة ملاءمة للحمل اليومي.

وتدعم بطاريته تقنية الشحن السريع، حيث يمكن إعادة شحن Pixy Mini Pro بالكامل في 30 دقيقة فقط. كما يستطيع شحن هاتف ذكي من 0% إلى 60% خلال نصف ساعة، على الرغم من أن هذه السرعة قد تختلف حسب حجم بطارية الهاتف المستخدم.

يتيح Pixy Mini Pro شحن جهازين معًا بقدرة تصل إلى 15 واط لكل جهاز، أو شحن جهاز واحد بقدرة 30 واط. يتميز بمنفذ USB-C مدمج، مقاوم للالتفاف، كما يمكن استخدامه كحزام حمل لسهولة التنقل. علاوة على ذلك، يدعم الجهاز ميزة الشحن المتتابع، مما يسمح بشحن بنك الطاقة نفسه أثناء شحن الأجهزة الأخرى في الوقت ذاته.

يأتي Pixy Mini Pro مزودًا بشاشة LED تعمل باللمس، تعرض مستوى البطارية بوضوح عند الحاجة. هذه الإضافة توفر تجربة استخدام أكثر راحة، خاصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معرفة مستوى الشحن بسرعة وسهولة.

وبفضل حجمه الصغير، وزنه الخفيف، وسرعته العالية في الشحن، يبدو أن Pixy Mini Pro يمثل خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن بنك طاقة عملي وأداء قوي في تصميم مضغوط.

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