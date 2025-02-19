تكنولوجيا: ساعة OnePlus Watch 3 تظهر لأول مرة بتصميم أنيق وعمر بطارية محسّن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان ساعة OnePlus Watch 3 تأتي بتحسينات عديدة مقارنة بسابقتها، حيث توفر شاشة LTPO AMOLED أكبر بحجم 1.5 بوصة، مع إطار من التيتانيوم وزجاج ياقوتي للحماية. وتتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 2200 نتس، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق.

واحدة من الإضافات البارزة هي التاج الدوار الجديد، والذي يمكن استخدامه للتنقل في واجهة المستخدم، على عكس النموذج السابق الذي كان مجرد عنصر جمالي. تأتي الساعة بحجم 46 ملم وخيارين من الألوان: الأخضر الزمردي والأسود الفحمي.

كما أنها تحتفظ بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مثل OnePlus Watch 2. الساعة مقاومة للماء بمعيار 5ATM وتصنيف IP68، بالإضافة إلى معيار المتانة MIL-STD-810H، ولكنها تظل بدون خيار اتصال خلوي، حيث تعتمد فقط على اتصال Wi-Fi وBluetooth.

من ناحية البرمجيات، تعمل الساعة بنظام Wear OS 5 مع بيئة OnePlus البرمجية الخاصة، إلى جانب نظام RTOS لتوفير أداء فعال للمهام البسيطة. تعتمد الساعة على معالج Snapdragon W5 مدعومًا بمعالج BES 2800 المخصص، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

كما حصلت الساعة على مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب بثماني قنوات ومستشعر أكسجين في الدم بـ16 قناة، مما يعزز ميزات التتبع الصحي. تقدم الساعة أيضًا مراقبة النوم والإجهاد والنشاط، بالإضافة إلى دعم قياس تخطيط القلب (ECG) المقرر إطلاقه في الربع الثاني من عام 2025.

هناك أيضًا ميزة تسجيل صحي لمدة 60 ثانية تمنح المستخدمين نظرة سريعة على بياناتهم الصحية الأساسية، مع تحسينات على تتبع النشاط بفضل استقبال GPS ثنائي التردد.

تم تزويد OnePlus Watch 3 ببطارية بسعة 631 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 5 أيام من الاستخدام العادي، وما يصل إلى 3 أيام في حالة الاستخدام المكثف. يمكن أن يمتد عمر البطارية إلى أكثر من 16 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة.

تُطرح الساعة بسعر 329 دولارًا / 349 يورو / 319 جنيهًا إسترلينيًا، مع عرض طلب مسبق يتضمن قسيمة بقيمة 50 دولارًا / 50 يورو/50 جنيهًا إسترلينيًا وزوجًا مجانيًا من سماعات OnePlus Buds 3 أو Buds Pro 3. من المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 25 فبراير.

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