تكنولوجيا: توقعات بزيادة بنسبة 33% في سعر جهاز نينتندو Switch 2 عن الإصدار الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة نينتندو لإطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد الخاص بها، والذي سيحمل اسم Switch 2، خلفًا للجهاز الأصلي Switch الذي تم إصداره في عام 2017. حتى الآن، قامت الشركة بالإعلان عن الجهاز عبر إصدار إعلان تشويقي يكشف عن التصميم الجديد لـ Switch 2. ومن المقرر أن تكشف نينتندو عن المزيد من المعلومات حول الجهاز خلال حدث Nintendo Direct المقرر انعقاده في 2 أبريل.

في الوقت الحالي، تنتشر العديد من التسريبات والشائعات على الإنترنت التي تكشف تفاصيل محتملة حول الجهاز الجديد. وفقًا لتقرير جديد (نقلاً عن Wccftech)، تم الكشف عن السعر المتوقع لـ Switch 2.

حيث يقدر المحلل Joost van Dreunen أن سعر جهاز Nintendo Switch 2 سيبلغ 399 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن السعر سيرتفع بمقدار 100 دولار مقارنةً بالجهاز الأصلي الذي تم إطلاقه بسعر 299 دولارًا أي بنسبة 33%. ومع ذلك، تشير تسريبات حديثة إلى أن السعر قد يكون حوالي 499 دولارًا كنديًا، وهو ما يعادل تقريبًا 350 دولارًا أمريكيًا.

من المتوقع أن يجلب جهاز Switch 2 تحسينات كبيرة في العتاد مقارنةً بالجهاز السابق الذي مضى على إصداره 8 سنوات. تشير الشائعات إلى أن الجهاز الجديد سيستخدم معالج Nvidia Tegra T239 الذي يتميز بـ 8 نوى ويعتمد على بنية 8 نانومتر. كما قد يتميز الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، مقارنةً بـ 4 جيجابايت في الجهاز الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، قد يدعم الجهاز تقنية DLSS من Nvidia لتحسين الأداء وجودة الرسومات.

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