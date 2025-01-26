شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق 23 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت فى الرحلة الـ11 للشركة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت "ستارلينك" من الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 23 مركبة ستارلينك من قاعدة فاندنبرج الفضائية، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وهبطت في المحيط الهادئ.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، كانت الرحلة هي الإطلاق والهبوط الثالث والعشرون لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، وكانت أربعة عشر من رحلاتها الـ 22 حتى الآن عبارة عن مهام ستارلينك.

وفي الوقت نفسه، ستحمل المرحلة العلوية من صاروخ فالكون 9 أقمار ستارلينك الـ 23 إلى مدار أرضي منخفض، وتنشرها هناك بعد حوالي 64 دقيقة من الإقلاع.

كان الإطلاق بمثابة المهمة الحادية عشرة لفالكون 9 في عام 2025 ومهمة ستارلينك السابعة لهذا العام.

وتعد ستارلينك هي أكبر مجموعة أقمار صناعية تم تجميعها على الإطلاق، وهي تكبر مع مرور الوقت.

تتكون الشبكة حاليًا من أكثر من 6900 مركبة فضائية عاملة، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.