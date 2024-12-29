شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على فيس بوك.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عالم وسائل التواصل الاجتماعي، قد تجد نفسك أحيانًا بحاجة إلى الابتعاد عن فيس بوك أو حذف حسابك تمامًا لأسباب شخصية أو تقنية، إذا كنت تفكر في حذف حسابك على فيس بوك، فهذا الدليل سيشرح لك الخطوات بالتفصيل.

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى حسابك

قبل أن تتمكن من حذف حسابك، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام بياناتك، قم بما يلي:

- افتح تطبيق فيس بوك أو الموقع على المتصفح.

- أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف وكلمة المرور.

الخطوة الثانية: الدخول إلى إعدادات الحساب

1. انقر على أيقونة "القائمة" (ثلاثة خطوط أو أيقونة الملف الشخصي في التطبيق).

2. اختر "الإعدادات والخصوصية" من القائمة.

3. اضغط على "الإعدادات".

الخطوة الثالثة: الوصول إلى خيار حذف الحساب

1. ضمن الإعدادات، ابحث عن قسم "الوصول إلى معلوماتك" أو "الخصوصية".

2. اختر "إدارة حسابك".

3. ستجد خيار "إلغاء التنشيط والحذف"، اضغط عليه.

الخطوة الرابعة: اختيار الحذف النهائي

1. ستظهر لك خيارات تشمل:

- "إلغاء تنشيط الحساب": إذا كنت ترغب في إيقاف الحساب مؤقتًا.

- "حذف الحساب نهائيًا": اختر هذا الخيار إذا كنت تريد الحذف بالكامل.

2. اضغط على "متابعة لحذف الحساب".

الخطوة الخامسة: تأكيد الحذف

1. سيطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

2. اضغط على "متابعة".

3. سيتم إعلامك بأن الحذف النهائي سيحدث بعد 30 يومًا (فيس بوك يمنحك هذه الفترة لتغيير رأيك).

ملاحظات مهمة

- بمجرد الحذف النهائي، ستفقد الوصول إلى جميع بياناتك، بما في ذلك الصور، الفيديوهات، والرسائل.

- إذا كنت تريد نسخة احتياطية من بياناتك، يمكنك تنزيلها من قسم "معلوماتك على فيس بوك" قبل الحذف.

- حذف الحساب يختلف عن تعطيله، حيث يمكن استعادة الحساب المعطل بسهولة.



