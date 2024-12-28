شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Meta AI لتبسيط التفاعلات اليومية على واتساب: دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل ميتا على تعزيز التفاعل بين المستخدمين على واتساب من خلال روبوت الذكاء الاصطناعي الجديد، Meta AI، حيث يتم تقديم هذه الميزة تدريجيًا في الهند ودول أخرى لجعل المحادثات أكثر ذكاءً وكفاءة.

تم تطوير هذا الذكاء الاصطناعي بواسطة ميتا، الشركة الأم لواتساب وفيسبوك وإنستجرام، وهو يعتمد على نموذج اللغة Llama 3، حيث يمكنه أداء مهام متعددة مثل الإجابة على الأسئلة، إنشاء المحتوى النصي، توليد الصور من الأوامر النصية، وتقديم المساعدة في التلخيص والترجمة.

يتوفر Meta AI حاليًا باللغة الإنجليزية في دول مثل الهند، الولايات المتحدة، أستراليا، المملكة المتحدة، كندا، وسنغافورة، مع خطط للتوسع إلى دول أخرى، كذلك تم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في واتساب لتعزيز الإنتاجية والإبداع، مع ضمان الخصوصية من خلال معالجة الرسائل الموجهة إليه فقط.

إليك دليل خطوة بخطوة للتفاعل مع Meta AI في المحادثات الفردية:

افتح واتساب: قم بتشغيل تطبيق واتساب على جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

ابحث عن أيقونة Meta AI: على أندرويد: ستجد أيقونة Meta AI فوق زر "دردشة جديدة" على الشاشة الرئيسية.

أي أو أس: توجد الأيقونة أعلى شاشة البريد الوارد.

افتح نافذة المحادثة: انقر على أيقونة Meta AI لفتح نافذة محادثة مخصصة، حيث يمكنك بدء التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

اطرح أسئلتك: بمجرد فتح المحادثة، اكتب أسئلتك أو طلباتك. يمكن لـ Meta AI التعامل مع مجموعة واسعة من الطلبات.

استخدام توليد الصور: لإنشاء الصور، اكتب كلمة "Imagine" متبوعة بوصف للصورة التي تريدها.