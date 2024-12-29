ريسيتال ميلادي في مركز سانت تيريز الطبي… شاهدوا الصور

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تحت شعار “نرنم لنفرح معاً”، أقام مركز سانت تيريز الطبي – الحدث بمبادرة من الإعلامية ميراي عيد ريسيتال ميلادي حيث قدّم الاحتفال الممثل شادي حداد و أحيته السيدة كارول عون والتينور مارك رعيدي باز وكل من جورج عاصي، جورج نمنم، وإليا ماريا الأسمر بتراتيل وأغنيات من وحي المناسبة.
تقدّم الحضور رئيس مجلس ادارة مستشفى سانت تيريز الطبي ( STMC) الدكتور فادي الهاشم، رئيس بلدية الشياح السيد إدمون غاريوس، كاهن رعية السيدة – الحدث المونسنيور بيار بو صالح والأب الأنطوني إسكندر شهوان إضافة إلى حشد من الأصدقاء وأبناء المنطقة.
وفي كلمته أكد الدكتور فادي الهاشم أن الهدف من الريسيتال، إلى جانب الصلاة هو بث روح الميلاد والمحبة والتجدد والفرح في منطقة عانت الكثير من الآلام خلال الأشهر الماضية.
كما شدد على أن مركز سانت تيريز الطبي يحمل رسالة ذات بعد مزدوج طبي وإنساني ويواصل التزامه بهذه الرسالة المستوحاة من القيم الميلادية من خلال تقديم أفضل الخدمات لأبناء الحدث والجوار وكافة اللبنانيين.
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