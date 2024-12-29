ياسر جلال ينهي تصوير “جودر” برسالة شكر لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان ياسر جلال عن انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “جودر” الذي يخوض به دراما رمضان المقبل.

ونشر ياسر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور من كواليس التصوير معلقاً عليها برسالة لجمهوره وجه فيها الشكر لكل فريق العمل، معرباً عن سعادته بانتهاء التصوير وخوضه به السباق الرمضاني المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي.

قال ياسر في رسالته: “النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر يونيو 2022، والنهاردة خلصناه في شهر ديسمبر 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى”.

وتابع ياسر جلال قائلا: “أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير”.

وتابع حديثه قائلا: “أنا اتشرفت إني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد”.

يشارك في بطولة مسلسل “جودر” بجانب النجم ياسر جلال كل من: ياسمين رئيس، نور، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أحمد ماهر، محمود البزاوي، محمد علي رزق، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.