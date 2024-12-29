هنا الزاهد تكشف أسباب قبول دورها في “بضع ساعات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لمشاهد من فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم ما” الذي يعرض حالياً بدور العرض، معربة عن سعادتها بهذا الدور.

وكشفت الزاهد في تعليقها على الصور الأسباب التي دعتها لقبول الدور وسعادتها به قائلة: “أنا من الناس اللي قرأت الرواية دي لمحمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها “سارة”.

واصلت قائلة: “اتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدًا، يشاء القدر إن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن، مخرج فيلم قصة حب، تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات يارب يعجبكم”.

فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بطولة: هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، ومي عمر، وأحمد السعدني، ومايان السيد، وأسماء جلال، تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن.

يُذكر أن هنا الزاهد علقت على تعاونها الأول مع النجم كريم عبد العزيز في مسرحية “الباشا”، التي عرضت ضمن موسم الرياض.

قالت هنا: “دوري في المسرحية اسمها هانم، بنت شعبية بتمر بمرحلتين، الأول تكون من مستوى معين وبعدين بيغتنوا جدا، ونشوف التطور في الشخصية”.

وأكدت هنا سعادتها بالمشاركة في المسرحية قائلة: “مبسوطة أوي بالتعاون ده لأن كان واحد من أحلامي من زمان أشتغل مع كريم عبد العزيز، والفرصة دي خلتني سعيدة وخايفة لأنه مسرح”.

أضافت: “أستاذ رامي إمام اشتغلت معاه (مأمون وشركاه)، من أوائل الحاجات اللي عملتها، ومبسوطة أوي أرجع تاني أشتغل مع أستاذ رامي”.

مسرحية “الباشا” يشارك في بطولتها الى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.