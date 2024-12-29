معتصم النهار ينافس بقوة على جائزة “جوي أووردز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يدخل النجم السوري معتصم النهار دائرة المنافسة في مهرجان “جوي أووردز” ضمن جوائز صناع الترفيه، المقام خلال فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف هيئة الترفيه. وقد تم ترشيح معتصم لجائزة “الممثل المفضل” عن دوره في مسلسل “لعبة حب”، الذي حقق نجاحاً واسعاً كأحد أبرز الأعمال الدرامية على منصة “شاهد”.

مسلسل “لعبة حب” يحصد الترشيحات

إلى جانب ترشيح معتصم النهار الشخصي، ينافس مسلسل “لعبة حب” على جائزة “مسلسل بلاد الشام المفضل”، بعد أن حطم أرقاماً قياسية على منصة “شاهد” وحقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بدء عرضه. العمل قدّم معتصم النهار في شخصية “مالك الأسعد”، التي أظهرت أبعاداً جديدة في الأداء الدرامي ونقلته إلى مصاف النجاح العالمي.

رسالة معتصم النهار إلى جمهوره

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر معتصم صور ترشيحه وترشيح المسلسل، موجهاً رسالة مؤثرة إلى جمهوره:”الحب اللي بيجمعني فيكن ولا مرّة كان لعبة.. كنتوا ورح تبقوا مرافقيني بكل خطوة وكل نجاح جديد منحققه هو نجاح إلنا مع بعض لكل شخص صوّت، لكل شخص عم بصوّت، اهتمامكن ومجهودكن دايمًا مكبرلي قلبي.”

نجاحات متتالية لـ “لعبة حب”

منذ إطلاقه، حصد “لعبة حب” المركز الأول في نسب المشاهدة على منصة “شاهد”، وتفوق على النسخة التركية، محققاً نجاحاً استثنائياً على المستويين العربي والعالمي. كما حصل المسلسل على أعلى تقييم على منصة IMDb، ليعزز مكانته كأحد أفضل الأعمال الدرامية المعرّبة.

إنجازات معتصم النهار الأخيرة

هذا الترشيح يأتي استكمالاً لمسيرة مليئة بالإنجازات. فقد فاز معتصم مؤخراً بجائزة “أفضل ممثل عربي” في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية في مصر، بفضل تصويت الجمهور عن دوره في “لعبة حب”.

أعمال مستقبلية قيد التحضير

على الصعيد المهني، بدأ معتصم تصوير مسلسل “نفس”، الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، بمشاركة عابد فهد ودانييلا رحمة. كما أنهى تصوير مسلسل “مش مهم الاسم”، الذي سيعرض قريباً خارج الموسم الرمضاني.

النجاح المستمر لمعتصم النهار يعكس مكانته الراسخة في الدراما العربية، ويؤكد شعبيته المتزايدة بين الجمهور العربي.