دنيا سمير غانم تشوّق الجمهور لمسرحيتها الجديدة: “مكسرة الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” البوستر الدعائي لأحدث أعمالها المسرحية “مكسرة الدنيا”، والتي من المقرر طرحها فى الفترة من 3 كانون الثاني (يناير) المقبل حتى يوم 7 من الشهر نفسه، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشوقت دنيا جمهورها للمسرحية، حيث كتبت معلقة على البوستر: “مسرحية مكسرة الدنيا من 3 الى 7 يناير على مسرح محمد العلي فى موسم الرياض .. إن شاءالله تعجبكم”.

وتدور أحداث المسرحية حول حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرضه، ويشارك دنيا في البطولة كل من: محمد ثروت وسامي مغاوري.

من ناحية أخرى تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، خلال موسم الصيف المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.