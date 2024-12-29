نبيلة عبيد تعلن خروج مسلسلها السعودي من سباق رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن عدم عرض مسلسلها السعودي الجديد في سباق رمضان مؤكدة أنه مازال في مرحلة التحضير.

قالت نبيلة عن مسلسلها السعودي المنتظر: “مسلسلي مالوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة”، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بتقديم أعمال تهم المرأة المصرية خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها قضية مهمة وأن السينما طرحت حلولًا لها، مضيفة: “الحمد لله إني قدمت أعمال تهم المرأة المصرية واختياراتي للأدوار كانت مهمة وخاصة بمشاكل المرأة لأن دي قضية مهمة وعرضنا إزاي تحل مشاكلها واللي كان بيتعرض لي كان أغلبه بيتحدث عن تلك القضية لإيجاد حلول لها”.

كانت نبيلة عبيد قد كشفت عن رأيها في اعتزال الفنان عادل إمام الوسط الفني، مشيرة إلى أنه من حقه الراحة لأنه قدم الكثير للوسط الفني.

ووجهت له رسالة قالت فيها: “بقول للزعيم ربنا يديك الصحة لأنه قضى عمره كله في الفن وأسعدنا ونتمنى له الراحة والهدوء لأنه تعب في مسيرته وأعطى الناس كلها من دون توقف ولو عاوز يرجع يشتغل أكيد هيرجع ويشرفني طبعًا لو رجع إننا نشتغل مع بعض”.