درة تكشف عن أمنيتها في العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أشادت الفنانة درة، بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة والتي انتهت مؤخرًا، لافتة إلى أن الأجواء كانت مميزة للغاية.

أضافت درة، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أصبح هامًا ومميزًا بين المهرجانات السينمائية، واحتل مكانة كبيرة في المنطقة العربية، كما يمتلك إشعاعًا عالميًا كبيرًا بحضور نجوم العالم البارزين.

وتوجهت درة بالشكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ لدعوتها لحضور هذا المهرجان الكبير، قائلة: “أشكر إدارة المهرجان على إني متواجدة وبحس بكل الحب والاحتفاء بي”.

وتطرقت درة خلال اللقاء للحديث عن أعمالها القادمة وأمنيتها في السنة الجديدة، قائلة: “والله لسة أنا سايباها على ربنا، أنا مش بخطط أوي لكل الخطوات اللي هعملها، ويا رب سنة 2025 تبقى سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا، وأتمنى أعمل فيها أعمال كويسة إن شاء الله”.

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير فيلمها “وين صرنا” الذي تخوض من خلاله التجربة الإخراجية الأولى لها في عالم السينما، قالت: “واجهتني تحديات عديدة أثناء تصوير بعض المشاهد داخل قطاع غزة، حيث لم أتمكن من التواجد هناك بشكل شخصي، مما دفعنى الى الاستعانة بمصور داخل القطاع ليقوم بتوثيق الانفجارات والاعتداءات، مما منح المشاهد طابعًا واقعيًا وحقيقيًا”.

أضافت: “من أبرز الصعوبات التي اعترضتني كانت استحالة إعادة تصوير أي مشهد، كما يحدث في الأفلام الروائية، بسبب تتابع الأحداث بشكل سريع والقصف المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما حال دون القدرة على التعديل أو إعادة المشاهد في حال حدوث خطأ تقني”.