تكنولوجيا: إعلان The Game Awards 2024.. تعرف على أبرز الألعاب القادمة

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوائز The Game Awards 2024، التي أقيمت مباشرة في مسرح Peacock في لوس أنجلوس مؤخرًا، عن أفضل ألعاب العام عبر الأنواع، والاحتفال بالمطورين والمبدعين في الصناعة، وقد تم تسمية Astro Bot الحصري لـ PS5 من Team Asobi باسم لعبة العام في الحفل، بينما فازت لعبة Roguelike deckbuilder Balatro في ثلاث فئات، بما في ذلك أفضل لعبة مستقلة لأول مرة، وأفضل لعبة مستقلة وأفضل لعبة محمولة.

كما تضمن الحدث أيضًا العديد من الإعلانات الرئيسية وكشف الألعاب ومقاطع الفيديو الدعائية العالمية، بالإضافة إلى بعض التحديثات المتوقعة، قدمت جوائز The Game Awards بعض الإعلانات المدهشة حقًا، بما في ذلك عنوان تعاوني جديد من Elden Ring من FromSoftware، ومقطع الفيديو الدعائي لـ The Witcher 4 ونظرة أولى على لعبة Naughty Dog التالية.

كما وعدت شركة 2K قبل الحدث، تم عرض Borderlands 4 وMafia: The Old Country بمقطورات أولية؛ ومن المقرر إطلاق كلتا اللعبتين في عام 2025، كما كشف Josef Fares من Hazelight Studios عن لعبته التالية، Split Fiction، وتمامًا مثل It Takes Two، اللعبة عبارة عن مغامرة أكشن تعاونية، ومن المقرر إطلاقها في 6 مارس، وفيما يلي أكبر الإعلانات من The Game Awards 2024:

The Witcher 4

تلقت The Witcher 4 أخيرًا مقطعًا دعائيًا أوليًا في Game Awards 2024، وتعمل شركة التطوير CD Projekt Red على ملحمة The Witcher جديدة منذ سنوات، وأخيرًا قدم المقطع الدعائي السينمائي لمحة عن الفصل الجديد من الامتياز، كما أشيع سابقًا، تم تأكيد أن Ciri هي بطلة The Witcher 4.

لكن يمكنك سماع صوت Geralt نحو نهاية المقطع الدعائي، مما يشير إلى أن Butcher of Blaviken قد يلعب دورًا، ولا يوجد تاريخ إصدار للعبة حتى الآن، لكن من المتوقع وصولها إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب من الجيل الحالي.

Elden Ring Nightreign

صرح هيديتاكا ميازاكي مؤخرًا أن FromSoftware ليس لديها خطط لـ Elden Ring 2، واتضح أنه كان على حق - إلى حد ما، حيث أعلنت Bandai Namco وFromSoftware عن Elden Ring Nightreign، وهي لعبة بقاء تعاونية متعددة اللاعبين مستقلة تتحدى اللاعبين للتعاون لهزيمة Nightlord.

وتتميز اللعبة بقتال PvE تعاوني في عالم Elden Ring المألوف، ويمكن للاعبين التعاون في فرق مكونة من ثلاثة أو يمكنهم أيضًا اختيار مواجهة زعماء صعبين بمفردهم، وتطلق Bandai Namco بالفعل على عالم اللعبة "قاسي ولا يرحم"؛ تذكر ذكريات الخروج إلى Limgrave والاصطدام بـ Tree Sentinel، وسيتم إطلاق Elden Ring Nightreign في عام 2025 على PS5 و PS4 و Xbox Series S / X و Xbox One والكمبيوتر الشخصي عبر Steam.

The Outer Worlds 2

تم الإعلان عن The Outer Worlds 2 في عام 2021 في معرض E3 الخاص بـ Xbox و Bethesda، في The Game Awards 2024، تلقى الجزء الثاني الذي طال انتظاره أخيرًا مقطع الفيديو الدعائي الأول للعبة، والذي وعد "بمزيد من الحركة، والمزيد من الأسلحة، والمزيد من الرسومات".

وستدور أحداث لعبة تقمص الأدوار Obsidian في مستعمرة جديدة تمامًا، Arcadia، ويمكن للاعبين أيضًا تجنيد طاقم من الرفاق لمساعدتهم في المهام. تصل The Outer Worlds 2 إلى Xbox Series S / X والكمبيوتر الشخصي (عبر تطبيق Steam و Xbox على Windows) و PS5، وستكون اللعبة متاحة في اليوم الأول مع Game Pass.

Split Fiction

تعد Split Fiction هي لعبة تعاونية للاعبين اثنين حيث يتنقل اللاعبون بين عوالم الخيال العلمي والخيال والعمل معًا لمواجهة تحديات مميزة. وكما هو الحال دائمًا، وعد فارس بأن كل مستوى سيأتي بميكانيكا وقدرات فريدة للعبة، مما يجعل طريقة اللعب في Split Fiction تجربة متنوعة. تصل Split Fiction إلى الكمبيوتر الشخصي وبلاي ستيشن وإكس بوكس ​​في 6 مارس 2025.

Project Century

يستعد المطور الياباني لإطلاق لعبة Yakuza الفرعية Like a Dragon: Pirate Yakuza في هاواي في فبراير 2025، لكن الاستوديو لن يضغط على زر الإيقاف المؤقت بعد ذلك، في حفل توزيع جوائز The Game Awards، أعلن RGG Studio عن لعبتين جديدتين قيد التطوير - لعبة Virtua Fighter جديدة ولعبة أكشن بعنوان Project Century.

و أظهر المقطع الدعائي لعبة أكشن على غرار لعبة Yakuza مع الكثير من الدماء وعالم اللعبة الكثيف وبيئة الفترة من عام 1915، أظهر مقطع الفيديو الدعائي للعبة لعبة أكثر قسوة وظلامًا من سلسلة Yakuza من RGG. لا يوجد تاريخ إصدار لـ Project Century حتى الآن.

Onimusha: Way of the Sword

تعود سلسلة Onimusha الموقرة من Capcom، حيث فاجأ الاستوديو الياباني الجميع بمقطع دعائي للإعلان عن Onimusha: Way of the Sword، وأظهر المقطع الدعائي للعبة القتال الوحشي بالسيف ومواجهات العدو الصعبة والبيئة الغنية للعاصمة اليابانية التاريخية كيوتو في عصر إيدو. تصل Onimusha: Way of the Sword إلى الكمبيوتر الشخصي (عبر Steam) وPS5 وXbox Series S / X في عام 2026.

تكملة Okami

بعد ثمانية عشر عامًا من إصدار Okami تعود PlayStation 2 وCapcom والمخرج Hideki Kamiya للجزء الثاني، حيث تم الكشف بشكل مفاجئ عن Okami Sequel في حفل توزيع جوائز The Game Awards، حيث تم عرض أسلوب الرسم بالحبر الجميل والألوان النابضة بالحياة والموسيقى المثيرة والذئب الأبيض الشهير Amaterasu. لم يتم تحديد موعد إصدار Okami Sequel بعد، ويشير المقطع الدعائي التشويقي إلى أن اللعبة على بعد بضع سنوات.

Intergalactic: The Heretic Prophet

عادت Naughty Dog بمشروعها التالي، ولا، إنه ليس إعادة إنتاج أو إعادة إتقان لعنوان أقدم. في حفل توزيع جوائز The Game Awards، أعلن الاستوديو لأول مرة عن The Last of Us Part 2 Remastered للكمبيوتر الشخصي، والتي ستصل في 3 أبريل، ولكن بعد ذلك، تبين أن الإعلان النهائي للعرض كان بمثابة كشف مفاجئ للعبة التالية للاستوديو المملوك لشركة Sony. Intergalactic: The Heretic Prophet، امتياز جديد تمامًا قيد التطوير حاليًا لجهاز PS5، هي لعبة أكشن خيال علمي ذات جماليات مستقبلية رجعية.