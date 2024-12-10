شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر من جرائم النصب الإلكتروني.. 7 نصائح هتحميك من الاحتيال عبر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون من ملايين المستخدمين لجرائم النصب الإلكتروني من مراكز الاحتيال بهدف خدعة المستخدم عبر تطبيقات المراسلة والمواعدة المختلفة، من خلال طرق ووسائل عديدة لاستقطاب المستخدم والاستيلاء على أمواله وحساباته، في ظل شيوع استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي إليك 7 نصائح ستساعدك على اكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة والبقاء آمنًا عبر الإنترنت:

1.أضف طبقة إضافية من الحماية باستخدام المصادقة الثنائية.

2.حافظ على أمان حسابك من خلال "التحقق من الصور الشخصية".

3.احذر من عمليات الاحتيال التي تتظاهر بأنها مواقع حكومية.

4.تحقق من مصدر الصفقات التي لا تصدق ولا تتعجل.

5.احذر من إعلانات المشاهير المزيفة.

6.احذر من عمليات الاحتيال الرومانسية التي تستخدم ملفات تعريف مزيفة لطلب المال.

7.احذر من عمليات الاحتيال في مجال التجزئة التي تحاكي العلامات التجارية الموثوقة.

وقد تبني المجموعات الإجرامية شبكات الاحتيال الخاصة بها بسرعة كبيرة إذا لم يكن هناك نظام يمنعها من القيام بذلك.