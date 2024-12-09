شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة مؤشر الكتابة الجديدة في واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تطبيق واتساب رسميًا ميزة جديدة لمؤشر الكتابة، التي أصبحت متاحة هذا الأسبوع لمستخدمي آيفون وأندرويد، الميزة الجديدة تحدث تغييرًا كبيرًا في تجربة المستخدم، حيث تنقل مؤشر الكتابة من شريط الدردشة التقليدي إلى موجز الدردشات، ما يوفر رؤية أوضح لحالة الكتابة.

يستمر واتساب مع هذه التغييرات في تعزيز مكانته كأحد أبرز تطبيقات المراسلة العالمية، من خلال تقديم تحسينات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب أحدث التقنيات.

ويتخذ مؤشر الكتابة شكلاً جديدًا في صورة فقاعة صغيرة تظهر على الجانب الأيمن من نافذة الدردشة، تحتوي هذه الفقاعة على ثلاث نقاط متحركة تظهر عندما يبدأ الطرف الآخر في الكتابة، بمجرد اكتمال الكتابة، تتحول الفقاعة إلى الرسالة الواردة مباشرة.

والميزة تعمل تلقائيًا دون الحاجة إلى تفعيلها يدويًا، وتدعم كلًا من الدردشات الفردية والجماعية، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم رؤية حالة الكتابة لعدة أشخاص في الوقت ذاته داخل الدردشات الجماعية.

وأضاف واتساب تحديثات ملحوظة على واجهة المستخدم إلى جانب مؤشر الكتابة، حيث يظهر رمز الكتابة أسفل صورة العرض للطرف الآخر، متزامنًا مع حالة الاتصال بالإنترنت، كما يعمل التطبيق على دمج ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ذاكرة الدردشة ووضع الذكاء الاصطناعي الصوتي "Gemini Live".

هذه التحديثات تهدف إلى تحسين واجهة واتساب لتصبح أكثر تفاعلية وسلاسة، مع توفير خيارات تخصيص متقدمة تشمل إمكانية تعديل مظهر واجهة الدردشة بما يتجاوز الوضع الفاتح والداكن التقليدي.