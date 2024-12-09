تكنولوجيا: “Tim Cook” يعلن عن توسعة متاجر ابل في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل بشكل رسمي عن خططها للتوسع بمتاجرها في سوق المملكة العربية السعودية على أن تكون نقطة البداية في إطلاق متجر على شبكة الإنترنت في 2025.

كشف “Tim Cook” اليوم عن خطط ابل الجديدة لسوق المملكة العربية، والتي تشمل توسعة برنامج “Apple Foundation” والذي يهدف إلى فتح فرص جديدة للطلاب للتعلم في أكاديمية مطوري ابل.

أيضاً تخطط ابل لإطلاق متجرها لسوق المملكة العربية على شبكة الإنترنت في صيف 2025، والذي يقدم تجربة جديدة للمستخدمين في السعودية للتسوق في مجموعة من منتجات شركة ابل، هذا إلى جانب توفير قسم الدعم اللازم لخدمة العملاء مباشرة باللغة العربية.

وتستمر خطط ابل بحلول 2026، حيث تستعد الشركة لفتح أول متجر في سلسلة من متاجر Apple Store المرتقبة في سوق المملكة، على أن توفر متاجر التجزئة للمستخدمين خدمات أكثر كفاءة مع فرصة للتواصل مباشرة مع أعضاء من فريق ابل ذوي خبرة عالية وقدرة على دفع خدمات بأعلى كفاءة.

كما تبدأ ابل في التخطيط لإطلاق متجر بيع بالتجزئة في “الدرعية” وهي واحدة من المناطق التراثية العالمية المعروفة في منظمة UNESCO.

يذكر أن “تيم كوك” سلط الضوء في بيانه الإعلامي الرسمي على أهمية هذه الخطوة التوسعية الجديدة في سوق المملكة العربية السعودية لدعم المستخدمين في جميع أنحاء البلاد والإرتقاء بأفكار المستخدمين وإستكشاف فرص جديدة في الأعمال.

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