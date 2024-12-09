شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي فى خدمة الطقس.. ما يقدمه فى دقة التنبؤات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من العديد من المجالات التقنية الحديثة، ومن أبرز هذه المجالات هو التنبؤ بالطقس، في السنوات الأخيرة، أصبحت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين دقة التنبؤات الجوية، حيث تساهم في معالجة كميات ضخمة من البيانات الجوية بشكل أسرع وأكثر دقة، ولكن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث هذا التحسن الكبير؟

1. تحليل البيانات الضخمة

أحد أبرز التحديات في التنبؤ بالطقس هو التعامل مع كمية البيانات الهائلة التي يتم جمعها من محطات الطقس، الأقمار الصناعية، والطائرات. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن معالجة هذه البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. الشبكات العصبية العميقة، مثل تلك المستخدمة في التعلم الآلي، تستطيع تحليل الأنماط في البيانات القديمة والتنبؤ بالأحداث الجوية المستقبلية بناءً على هذه الأنماط. بهذه الطريقة، يمكن التنبؤ بالتغيرات الجوية بشكل أكثر دقة، حتى في الحالات التي يصعب التنبؤ بها باستخدام النماذج التقليدية.

2. النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تتمثل إحدى طرق تحسين التنبؤات الجوية في تطوير نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل النموذج الجديد الذي طورته شركة Google (GenCast). بدلاً من الاعتماد على تقديرات ثابتة، تقوم هذه النماذج بتوليد مجموعة من التوقعات المحتملة التي تمثل السيناريوهات المختلفة للطقس. هذه التوزيعات الاحتمالية توفر رؤية أكثر دقة وواقعية للتنبؤات المستقبلية، حيث تأخذ في الاعتبار عدم اليقين والتقلبات الجوية.

3. التعلم المستمر والتحسين التلقائي

أحد المزايا الكبيرة للذكاء الاصطناعي هو القدرة على التعلم المستمر والتحسين التلقائي، مع مرور الوقت، يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات الجديدة ويقوم بتحسين دقته في التنبؤات. فكلما ازدادت البيانات التي يتم تغذيتها للنموذج، كلما أصبح أكثر دقة في التنبؤات المستقبلية، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم من الأخطاء السابقة في التنبؤات ويقوم بتعديل النماذج بناءً على هذه الأخطاء، مما يجعل التنبؤات المستقبلية أكثر موثوقية.

4. التنبؤ بتغيرات الطقس القصيرة والطويلة المدى

بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن تحسين التنبؤات على مختلف الأطر الزمنية. يمكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي توقعات دقيقة للطقس القصير المدى، مثل التنبؤات لمدة 24 ساعة القادمة، وكذلك التنبؤات طويلة المدى مثل التغيرات المناخية السنوية. هذه القدرة على التنبؤ على المدى القصير والطويل تتيح للمستخدمين وصناع القرار اتخاذ إجراءات استباقية في مختلف المجالات مثل الزراعة، والنقل، والطاقة.