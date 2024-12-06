شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: تغير المناخ يتسبب فى انخفاض جودة الأرز فى شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أن تغير المناخ يتسبب في انخفاض جودة الأرز في شرق آسيا، حيث تلعب درجات الحرارة المرتفعة ليلاً دوراً رئيسياً في ذلك.

ورجع انخفاض جودة الأرز في شرق آسيا إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وفقًا لدراسة نُشرت في Geophysical Research Letters، ويسلط البحث الذي قاده الدكتور شيانفينج ليو من جامعة شنشي العادية فى الصين، الضوء على مدى تعرض الأرز وهو غذاء أساسي لمليارات البشر لارتفاع درجات الحرارة ، وباستخدام 35 عامًا من البيانات من اليابان والصين، قام الفريق بتحليل كيفية تأثير عوامل المناخ المختلفة على "معدل نمو الأرز"، حيث أن المناخ يعد مقياس حاسم لجودة الأرز يعتمد على نسبة الحبوب السليمة بعد الطحن.

العوامل المناخية الرئيسية المؤثرة على جودة الأرز

وحددت الدراسة ارتفاع درجات الحرارة ليلاً باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض جودة الأرز وفقاً للتقارير ، ففي اليابان بدأ معدل نضج الأرز في الانخفاض عند درجات حرارة ليلية تتجاوز 12 درجة مئوية، بينما في الصين كانت 18 درجة مئوية ووجد أن ارتفاع درجات الحرارة ليلاً أثناء مرحلتي الإزهار ونمو الحبوب يعيق عملية التمثيل الضوئي وتراكم النشا، مما يتسبب في كسر المزيد من الحبوب أثناء المعالجة.

وبحسب ما ورد، برز الإشعاع الشمسي باعتباره ثاني أهم عامل، حيث ارتبطت مستويات الإشعاع الأعلى بانخفاض معدل الرطوبة الجوية ، ومن بين العوامل المساهمة الأخرى انخفاض هطول الأمطار وزيادة العجز في ضغط البخار أثناء النهار، مع انخفاض معدل الرطوبة الجوية .

الانخفاض المتوقع فى جودة الأرز

وبحسب تقارير متعددة، تشير التوقعات في ظل سيناريوهات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعتدلة والعالية إلى أن جودة الأرز ستستمر في التدهور.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل إنتاج الأرز بنسبة تصل إلى 1.5% في اليابان و5% في الصين بين عامي 2020 و2100، مع تكثيف التأثير بعد عام 2050 في ظل الانبعاثات الأعلى ، وتواجه المناطق الجنوبية في كلا البلدين، الأقرب إلى خط الاستواء والأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة ليلاً، أكبر التحديات.

التداعيات على الأمن الغذائى

وتثير النتائج مخاوف بشأن قدرة أصناف الأرز على التكيف مع تغير المناخ ، وقد تكافح المقاطعات الجنوبية فى الصين، وهى المناطق الرئيسية لزراعة الأرز فى البلاد، للتخفيف من هذه التأثيرات، حيث أنها يشكل مخاطر على الأمن الغذائي والتغذية البشرية والاستقرار الاقتصادي ، وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحة إلى ممارسات زراعية وأصناف محاصيل مقاومة للمناخ لحماية إمدادات الأرز العالمية.