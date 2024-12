تكنولوجيا: Nothing تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة العام المقبل قد تشمل Phone (3)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nothing في العمل على تطوير ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها الذكية إستعداداً للكشف عن هذه الإصدارات العام المقبل.

لم تكشف التسريبات الجديدة عن الكثير من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف Nothing الذكية، إلا أن التفاصيل الجديدة توضح على أن هاتف Nothing Phone (3) قد يكون أحد الإصدارات المرتقب الكشف عنها في 2025.

ولقد ظهر هاتف Nothing Phone (3) بالفعل مؤخراً في منصة Geekbench بنموذج رقم Nothing A059، ومن المتوقع أن تستمر Nothing بلغة التصميم التي إشتهرت بها في الإصدار القادم.

من جانب أخر تميزت إصدارات الشركة بمصابيح LED في الجهة الخلفية، والتي تضيء بإستجابة مختلفة مع الإشعارات وحالة الشحن، وهي إضافة لافتة لمستخدمي الهواتف الذكية.

كما قدمت الشركة هاتف Phone (2) بتحسينات في إعدادات الكاميرة والتصميم، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن Nothing ستقدم 3 من الإصدارات العام المقبل.

ومن المتوقع أن يكون إصدار الشركة الذي رصد في منصة Geekbench بنموذج رقم A059 هو هاتف Phone (3) المرتقب، حيث يضم الهاتف معالج Snapdragon 7s Gen 3، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 15.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الشركة تستهدف سوق الهواتف المتوسطة، حيث يأتي الهاتف بتصميم ومواصفات مميزة مقابل سعر جيد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Nothing القادمة وخطط الشركة في إبتكار تصميم غير تقليدي جديد للأسواق العام المقبل.

