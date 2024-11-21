تكنولوجيا: Xbox Game Pass يتيح بث الألعاب الخاصة لك بشرط الدعم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Xbox Cloud Gaming عن خطوة جديدة تسمح للمستخدمين ببث ألعابهم المشتراة، مع توفير 50 عنوانًا جاهزًا للبث حاليًا، مع وعد بمزيد من الألعاب في المستقبل.

الخدمة هي جزء من اشتراك Microsoft Game Pass Ultimate، الذي يمنح المستخدمين الوصول إلى كتالوج Game Pass المحدث بانتظام، بالإضافة إلى ألعاب Xbox Cloud.

قبل اليوم، كان البث مقتصرًا على بعض العناوين ضمن الكتالوج، ولكن الآن يمكن لمستخدمي Xbox Game Pass Ultimate بث ألعابهم المشتراة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

ومع ذلك، سيكون البث متاحًا فقط لبعض العناوين المختارة التي يمتلكها المستخدمون من خلال Xbox، بشرط أن يكونوا مشتركين في Game Pass Ultimate، الذي يكلف 19.99 دولارًا شهريًا.

حتى الآن، أكدت مايكروسوفت أن 50 عنوانًا ستكون متاحة للبث اعتبارًا من اليوم، مع وعد بمزيد من الألعاب في المستقبل، لكن الشركة لم تحدد التفاصيل بعد.

بينما تعد هذه الميزة إضافة رائعة، لا تزال خدمات أخرى مثل GeForce Now، التي تتمتع بشراكة مع Xbox، هي الخيار الأفضل لمن يرغب في بث مكتبتهم الخاصة.

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