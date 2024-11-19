تكنولوجيا: هاتف ZTE Blade V70 ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE اليوم عن هاتف ZTE Blade V70 الذي ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، ونظام يحاكي “Dynamic Island”.

يتميز هاتف Blade V70 بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف ZTE Blade V70 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/1.67، كما يأتي بفتحة عدسات f/1.75، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع نظام يحاكي “Dynamic Island” المطور من ابل، إلا أن نظام ZTE يعرف ب”Live Island 2.0″.

أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 8.2مم، وواجهة MyOS 14، ونظام تشغيل Android 14، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

ويدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية بسرعة 2 GHz، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الإطار الجانبي في زر التشغيل، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف عبر الموقع الرسمي للشركة بإختيارات في الألوان تتضمن الرمادي، والأخضر وأيضاً اللون الذهبي.

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