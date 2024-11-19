تكنولوجيا: Asus تكشف النقاب عن هواتف ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus اليوم عن جيل جديد من هواتف ROG المخصصة للألعاب، حيث تنطلق هواتف ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro بسعة كبيرة للبطارية، ونظام تبريد بكفاءة أعلى.

تدعم Asus هاتفي ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite، كما ينطلق ROG Phone 9 بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام في أعلى نموذج مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

ولقد أكدت Asus على أن معالج 8 Elite يأتي بتحسينات في وحدة المعالجة بنسبة 45% وفي كرت الشاشة بنسبة 40%، وفي وحدة المعالجة العصبية بنسبة 40% مقارنة بالمعالج في الجيل السابق.

من جانب أخر يأتي نظام التبريد بصفائح جرافيت بحجم أكبر بنسبة 57%، لذا سيدعم تبريد الهاتف بكفاءة في جلسات الألعاب الطويلة، كما تقدم Asus حافظة “AeroCase” في محتوى الصندوق مع حافظة “Chill Case” إختيارية والتي تعمل على إعادة توجيه الصوتيات إلى المكبر الصوتي السفلي إلى الأمام، والذي ينتج صوتيات ستريو مذهلة عند دمجه مع المكبر الصوتي العلوي.

كما تقدم الشركة AeroActive Cooler X Pro مع مضخم صوتيات فرعي، كما يتضمن المبرد اثنان من أزرار الكتف للتحكم في الألعاب مع AirTriggers مدمج في الهاتف، ولقد تم تعزيز التبريد بالمروحة إلى نسبة 29% بفضل الحجم الأكبر للمروحة بنسبة أكبر من 12.5%.

ويتميز هاتفي ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1600 nits، والذي يصل في أقصى سطوع إلى نسبة 2500 nits، مع تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 105%، ويصل معدل التحديث في الشاشة إلى 185Hz.

كما يأتي الهاتفين بلوحة ثانية أعلى الشاشة”AniMe Vision” والتي تتضمن شبكة من مصابيح LED مصغرة، والتي يمكن من خلالها تخصيص شكل الهاتف، على أن تتضمن اللوحة في ROG Phone 9 عدد 85 من مصابيح LED، بينما يأتي إصدار Pro بعدد 648 من مصابيح LED.

وتدعم الشركة هاتفي Asus ROG Phone 9 بقدرة بطارية 5800 mAh، بعمر شحن 4.5 ساعة من تشغيل الألعاب المكثفة، كما يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، على أن يتم الشحن عبر منفذ USB-C، وأيضاً تدعم الهواتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

كما تقدم Asus الهاتفين بمستشعر Sony Lytia 700 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56، مع محور تثبيت 6-axis محسن، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تضم كاميرة السيلفي مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم إصدار Pro مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، بينما يضم الإصدار الرئيسي كاميرة macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات، وتقنية “Dirac Virtuo”، وصوتيات لاسلكية محسنة بتقنية “aptX Lossless”، مع دعم معايير Hi-Res، ولاسلكياً أيضاً.

Asus تدعم الهاتفين بميزة التحديثات الأمنية على مدار 4 سنوات، ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف Asus ROG Phone 9 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 1000 دولار، بينما ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Asus ROG Phone 9 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1200 دولار.

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