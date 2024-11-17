تكنولوجيا: BenQ تطلق شاشة PD2706QN بمواصفات تهدف إلى دعم المحترفين وسعر 428 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت BenQ اليوم عن شاشة PD2706QN التي تدعم معدل تحديث 100Hz، وجودة عرض 2K، مع مميزات تهدف لدعم المستخدمين من المحترفين بشكل خاص.

تتميز شاشة PD2706QN الجديدة من BenQ بحجم 27 إنش، وتقنية “Nano Matte”، كما تدعم الشاشة جودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 100Hz.

وتدعم تقينة “Nano Matte” خفض التوهج في الشاشة بطبقة طلاء مخصصة، كما تقدم عرض بألوان دقيقة دون أي تشتيت، كما تدعم الشاشة معايير “TÜV Rheinland” لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء ولتعزيز راحة العين.

أيضاً تقدم الشركة هذا الإصدار بتقنية “AQCOLOR” لإنتاج ألوان دقيقة، مع معايرة الألوان وفقاً للمعايير الصناعية للتأكيد على إنتاج ألوان دقيقة، كما تدعم الشاشة نطاق واسع من تدرج الألوان بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وDisplay P3، ودعم معايير sRGB بنسبة 100%، لهذا تدعم الشاشة المستخدمين من المصممين المحترفين بكفاءة.

كما تدعم شاشة PD2706QN تقنية “ICCSync” التي تعمل على إدارة حرارة الألوان بشكل تلقائي والتبديل بين مجموعات الألوان، كما تنطلق الشاشة ببرنامج (PMU) لمعايرة الألوان بمقياس دقيق، أيضاً تأتي الشاشة بأوضاع محددة مسبقاً للتصميم.

الشاشة تتميز أيضاً بميزة ضبط أوضاع الإمالة والتدوير وأيضاً ضبط الإرتفاع، وتدعم الشحن العكسي للأجهزة بقدرة 90W، كما تدعم ميزة KVM للتبديل السلس والسريع بين الأنظمة.

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