تكنولوجيا: شاومي تطور نظارات AI بالتعاون مع Goertek لإطلاقها في الربع الثاني من 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لدخول سوق نظارات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Goertek، حيث تخطط لإطلاق جهازها القابل للارتداء في الربع الثاني من عام 2025، تزامنًا مع مهرجان Mi Fan في أبريل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، حدد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، هدفًا طموحًا للنظارات، حيث يتوقع شحن 300,000 وحدة على الأقل. ويُفترض أن النظارات الذكية هذه ستنافس نماذج Ray-Ban التي تقدمها Meta، إذ ستدمج ميزات الذكاء الاصطناعي مع تقنيات متقدمة.

بحسب تقرير “Intelligent Emergence”، ستحتوي نظارات شاومي AI على مجموعة من الوحدات التقنية، بما في ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي ومكونات سماعات رأس ووحدات كاميرا، مما يعزز قدراتها لتنافس مباشرة مع نظارات Meta الذكية المتطورة. يُتوقع أن تكون النظارات الجديدة جزءًا من العلامة التجارية الرئيسية لشركة شاومي، وهو ما يمثل خطوة جديدة في توسع الشركة بسوق التكنولوجيا القابلة للارتداء.

وفي هذا الإطار، تستكشف شركات مثل OPPO وVivo وHuawei وTencent وByteDance إمكانيات مشابهة في هذا السوق، رغم أن مشروعاتها لا تزال في مراحل التطوير الأولى.

يتوقع الخبراء أن تبدأ هذه الشركات بإطلاق نظاراتها الذكية بنهاية عام 2025، وسط احتدام المنافسة في قطاع النظارات الذكية عالميًا ومحليًا داخل الصين. ويأتي هذا مع إعلان Meta عن نظارات الواقع المعزز “Meta Orion” التي أطلقتها في سبتمبر 2024، والتي يُفترض أن تدخل الإنتاج الضخم بحلول عام 2027.

في نفس السياق، تواصل شركات صينية أخرى تطوير منتجات نظارات مبتكرة؛ حيث أطلقت Meizu نظارات ذكية متعددة، بينما تستعد Baidu لطرح نظارات “Xiaodu AI Glasses” أوائل عام 2025.

لا تعتبر ليست جديدة على هذا السوق، إذ أطلقت في وقت سابق نظارات Mijia Smart Audio التي تُركز على تجربة صوتية مميزة عبر توصيل الصوت بتقنية الموجات فوق الصوتية في الإطار بسعر تنافسي يبلغ 63 دولارًا.

مع تزايد استثمارات شاومي في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، من المرجح أن تقدم نظارات الذكاء الاصطناعي القادمة بديلًا مناسبًا بأسعار تنافسية مقارنةً بالعروض المتقدمة من Meta والمنافسين الآخرين.

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