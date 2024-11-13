تكنولوجيا: إبسون تكشف عن طابعة Expression XP-8800 بشاشة لمس ملونة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إبسون طابعة الصور الجديدة Expression XP-8800 في الولايات المتحدة، وهي طابعة متعددة الوظائف تدمج نظام حبر مكون من 6 ألوان مع ماسح ضوئي وناسخة.

تُستخدم هذه الطابعة لطباعة الصور العائلية وبطاقات التهنئة وغيرها، بدقة طباعة بلا حدود تصل إلى حجم 8.5 × 11 بوصة.

تدعي إبسون أن الطابعة توفر صورًا عالية الجودة، حيث تُكمل عملية الطباعة من أجهزة الحواسب المحمولة أو سطح المكتب أو الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية خلال 10 ثوانٍ من بدء العملية.

تتميز XP-8800 بشاشة لمس ملونة بحجم 4.3 بوصة، مع دعم لشبكة Wi-Fi، ما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الطابعة باستخدام تطبيق Epson Smart Panel.

تحتوي الطابعة على درجين منفصلين للورق العادي وورق الصور، وتتسع لما يصل إلى 200 ورقة، مع تغذية خلفية للأوراق المخصصة. تعتمد الطابعة على خراطيش حبر Claria Photo HD من سلسلة 340 ذات 6 ألوان: الأسود، والسماوي، والأرجواني، والأصفر، والسماوي الفاتح، والأرجواني الفاتح.

ومع ذلك، لا تدعم الطابعة الخراطيش البديلة أو الأحبار من شركات أخرى، مما يجعلها تعتمد بشكل كامل على خراطيش إبسون.

توفر الطابعة دقة طباعة تصل إلى 5760 × 1440 نقطة لكل بوصة وسرعة ISO تصل إلى 9.5 صفحة في الدقيقة للطباعة بالألوان، بينما دقة الطباعة للأبيض والأسود تصل إلى 720 × 720 نقطة لكل بوصة وسرعة 9 صفحات في الدقيقة.

تشمل مزايا XP-8800 الطباعة اللاسلكية باستخدام WiFi Direct، والطباعة التلقائية على الوجهين، والطباعة بلا حدود، بالإضافة إلى خيارات النسخ والمسح الضوئي. ومع ذلك، تفتقر الطابعة إلى القدرة على الطباعة بتنسيق عريض.

كما تقدم إبسون تطبيق Creative Print للهواتف الذكية الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء بطاقات وأدوات مكتبية مخصصة والطباعة منها مباشرة.

يبلغ وزن الطابعة حوالي 6.64 كجم (14.6 رطلاً) وأبعادها 349 × 527 × 183 ملم (13.7 × 20.7 × 7.2 بوصة). تُباع طابعة Epson Expression XP-8800 حاليًا مقابل 299 دولارًا في متجر إبسون عبر الإنترنت وAmazon، وهي متوفرة باللون الأسود في الأسواق الأمريكية.

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