تكنولوجيا: هواوي تطرح سيارة Luxeed S7 الذكية الجديدة للطلب المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق سيارة Luxeed S7 الذكية، التي طورتها شركتا هواوي وChangan Automobile، رسميًا وتتوفر الآن لدى أكثر من 300 وكيل في الصين.

تعتمد S7 على منصة DriveONE من هواوي، المستخدمة في الطراز السابق، مما يوفر إمكانيات مميزة مع إعداد محرك فردي أو مزدوج بجهد 800 فولت.

يولّد طراز الدفع الرباعي (AWD) قوة تصل إلى 489 حصانًا، ليحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في ما يزيد قليلاً عن 3 ثوانٍ. أما النسخة ذات المحرك الواحد، فتبلغ قوتها 288 حصانًا وتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال أكثر من 5 ثوانٍ بقليل، مما يجعلها منافسة في فئتها.

يتميز التصميم الداخلي لـ S7 بأسلوب عصري بسيط؛ شاشة لمس مركزية كبيرة تسيطر على لوحة القيادة، وتعمل كواجهة تحكم رئيسية لمختلف وظائف السيارة، من نظام الملاحة إلى الترفيه والتحكم بالمناخ. أُلغيت العدادات التقليدية، وتم استبدالها بشاشة رقمية أخرى، إلى جانب شاشة عرض علوية (HUD) لعرض المعلومات الأساسية.

تبرز مشاركة هواوي بشكل واضح في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في S7، إذ تأتي مزودة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، الكاميرات، الرادارات، وLiDAR اختياري، مما يدعم ميزات مثل التحكم التكيفي في السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار، والفرملة التلقائية للطوارئ.

تعد S7 أول سيارة تنتج بكميات كبيرة تأتي مع نظام HarmonyOS 4، أحدث إصدار من نظام تشغيل هواوي المصمم للسيارات.

تأتي Luxeed S7 الآن متاحة للطلب المسبق في الصين، ومن المتوقع بدء عمليات التسليم في ديسمبر. يبدأ سعر إصدار S7 Pro من 248,000 يوان (حوالي 30,900 يورو)، بينما يبلغ سعر إصدار S7 Max حوالي 278,000 يوان (34,700 يورو). أما النسخة الأعلى، S7 Ultra، فتأتي بسعر 328,000 يوان (40,900 يورو).

ورغم غياب تفاصيل التوفر الدولي، قد تجعل مواصفات S7 المتقدمة وأسعارها التنافسية منها خيارًا جذابًا لمشتري السيارات الكهربائية عالميًا.

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