تكنولوجيا: OnePlus تطلق جهاز بنك طاقة مغناطيسي أنيق بسمك 0.8 مم ودعم آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus رسميًا أحدث بنك طاقة مغناطيسي إلى جانب الهاتف الذكي OnePlus 13 الجديد قبل أسبوعين في الصين. أطلقت الشركة على هذا المنتج اسم “بنك الطاقة المغناطيسي OnePlus”، وهو متاح الآن للشراء في السوق الصينية. لنلقِ نظرة على مواصفاته وميزاته وسعره.

يتميز بنك الطاقة بتصميم بسيط وداكن، يحمل شعار OnePlus المألوف في المقدمة، إلى جانب عبارة “Magnetic Power Bank”، مما يوضح وظيفته بوضوح. يُعد بنك الطاقة هذا بمثابة بطارية لاسلكية يمكن توصيلها مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الهاتف.

تماشيًا مع الاتجاه الحالي للتصاميم فائقة النحافة، تؤكد OnePlus أن جهاز بنك الطاقة يمكن أن يناسب بسهولة داخل المحفظة.

صُنعت هذه البطارية من الألومنيوم القوي من سلسلة 5، وتزن 120 جرامًا فقط، ويبلغ سمكها في أنحف نقطة 0.88 سم. رغم أنه يبدو مصممًا خصيصًا لهاتف OnePlus 13 الجديد بفضل تصميمه المسطح الذي يمنع تغطية الكاميرا، إلا أن قدراته المغناطيسية تمتد لدعم أجهزة أخرى غير هواتف OnePlus.

يعتمد بنك الطاقة على مقاومات NTC للتحكم الفعال في درجة الحرارة، ويُرجح أنه يدعم الشحن اللاسلكي لأجهزة آيفون كذلك.

توجد في أسفل الجهاز أربعة مصابيح صغيرة تشير إلى مستوى الطاقة المتبقي، بينما يسمح الزر الجانبي بتفعيل الشحن. تبلغ سعة بنك الطاقة 5000 مللي أمبير فقط، وهو غير قادر على شحن بطارية OnePlus 13 بالكامل والتي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، ومع ذلك، تُروّج الشركة له كرفيق عملي للسفر.

يبلغ سعر بنك الطاقة المغناطيسي OnePlus نحو 149 يوانًا (أي ما يعادل حوالي 21 دولارًا أمريكيًا).

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