شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن طرح Gemini لهواتف آيفون للتعامل مع سيري المدعوم بالـ AI والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن شركة جوجل قد أطلقت تطبيق جوجل جيميني المستقل لنظام التشغيل iOS، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات Gemini Live، وسيعمل التطبيق الجديد بشكل مستقل، على عكس التوفر الحالي لتطبيق جيميني المدمج في تطبيق جوجل على أجهزة آيفون.

بمعنى آخر، سيتواجد تطبيق جوجل جيميني مع تطبيق جوجل، مما يسهل على المستخدمين تشغيل Gemini Live مباشرة على أجهزة آيفون الخاصة بهم.

وفقًا لأحد مستخدمي آيفون في الفلبين، رصدها موقع 9to5Google، يعرض متجر التطبيقات قائمة لتطبيق Google Gemini، تحتوي على لقطات شاشة لخدمات مختلفة في التطبيق ستعمل.

ومع ذلك، هذا التطبيق غير متوفر في مناطق أخرى، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة، علاوة على ذلك لم يبلغ أي مستخدم آخر من الفلبين عن توفر تطبيق Google Gemini في متجر تطبيقات آبل.

توضح قائمة تطبيق Google Gemini أنها توفر إمكانية الوصول إلى Gemini Live، وهو غير متوفر حاليًا في تطبيق جوجل، حيث لا يقدم الإصدار الحالي من تطبيق جوجل سوى المحادثات النصية، لذلك ربما ترغب الشركة في فصل خدمة الدردشة الصوتية في تطبيق مستقل.

قد يكون هذا مشابهًا لتطبيق Google Assistant المستقل من جوجل على آيفون، حيث قام المستخدم الذي ادعى أنه قام بتنزيل تطبيق Google Gemini أيضًا بنشر لقطات شاشة لـ Gemini Live أثناء العمل.

في حين أنه من غير الواضح متى ستعلن جوجل رسميًا عن تطبيق Google Gemini، فإن توفره في الفلبين يكشف عن خطة الشركة للتنافس مع سيري المعاد تصميمه من آبل، والذي يستخدم الآن تكامل Apple Intelligence وChatGPT لتقديم تجربة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي آيفون.

اتخذ المساعد الصوتي الشخصي من Apple Siri صورة رمزية جديدة مع طرح iOS 18.1 الشهر الماضي، ويتميز بتصميم متوهج جديد من الحدود إلى الحدود على أجهزة آيفون المتوافقة مع Apple Intelligence.

وفي حين أن الوظائف محدودة حاليًا، ستقوم آبل بتوسيع خدماتها، بما في ذلك تكامل ChatGPT، مع iOS 18.2، المتوقع صدوره في ديسمبر.