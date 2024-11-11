شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ بيع قطع غيار أيفون 16.. قد تساعد المستخدمين على إصلاح هواتفهم بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في تقديم قطع غيار لسلسلة آيفون 16، ما يسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة ودول أخرى مختارة بإصلاح أجهزتهم بأنفسهم، وهذا جزء من جهود الشركة المستمرة لدعم إمكانية إصلاح المستخدم، والتي بدأت في عام 2022.

وفي حين أن هذه الخدمة غير متاحة بعد في دول أخرى، فإنها تفتح الباب لأصحاب آيفون في المناطق المشاركة لإجراء إصلاحات آمنة بأنفسهم (DIY) باستخدام مكونات Apple الرسمية.

ويمكن لمستخدمي آيفون 16 الآن الوصول إلى قطع غيار مختلفة من خلال متجر إصلاح الخدمة الذاتية التابع لشركة أبل، ويتم تسعير الأجزاء المستبدلة بشكل شائع، مثل البطاريات، بمبلغ 99 دولارًا لهاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس، و119 دولارًا لهاتفي آيفون 16 برو وبرو ماكس.

وتتراوح أسعار استبدال الشاشة، والتي تكون أكثر تكلفة عادةً، من 279 دولارًا إلى 379 دولارًا حسب الطراز، بالإضافة إلى ذلك، تتراوح تكلفة استبدال مجموعة الكاميرا بين 169 دولارًا و249 دولارًا.

وتقدم Apple أيضًا مجموعات أدوات إصلاح للإيجار مقابل 49 دولارًا لمدة سبعة أيام، وتتضمن هذه المجموعات أدوات متخصصة تساعد في تفكيك الجهاز بأمان للإصلاحات.

بالإضافة إلى البطاريات والشاشات، يمكن للمستخدمين استبدال أجزاء أخرى مثل نظام الكاميرا الخلفية والزجاج الخلفي ومكبرات الصوت العلوية والسفلية وكاميرا TrueDepth التي تعمل على تشغيل Face ID، وتتوفر أدلة إصلاح Apple لتوجيه المستخدمين خلال كل خطوة من خطوات العملية.

بينما يمكن أن يساعد خيار الإصلاح الذاتي هذا المستخدمين في توفير تكاليف الإصلاح، تحذر Apple من أنه الأنسب لأولئك الذين اعتادوا التعامل مع الإلكترونيات، حيث أن العمل بأجزاء مثل البطاريات ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة، تتضمن أدلة الشركة تعليمات واحتياطات السلامة لضمان إجراء الإصلاحات بشكل صحيح.

وفي المستقبل، تخطط Apple لتحسين الدعم لاستبدال البطاريات والشاشات من جهات خارجية، مما يسهل على المستخدمين اختيار خيارات الإصلاح البديلة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم قطع غيار Apple المستعملة لإصلاحات DIY المستقبلية.