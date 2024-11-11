شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google TV سيسمح بمشاركة روابط الأفلام والبرامج والان مع تفاصيل الخبر

طرح تطبيق Google TV ميزة جديدة تتيح لك مشاركة الأفلام والبرامج التلفزيونية مع الآخرين، إنها طريقة بسيطة للتوصية بالمحتوى أو بدء محادثة مع الأصدقاء والعائلة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يمكنك إرسال روابط لأفلام أو برامج معينة داخل التطبيق إلى أي شخص تريده، مباشرة من جهاز Android أو iOS الخاص بك.

عندما تشارك رابطًا، فإنه سيتضمن أيضًا صورة لملصق الفيلم أو البرنامج التلفزيوني، مما يجعله جذابًا بصريًا.

إذا كان الشخص الذي تشارك الرابط معه لديه تطبيق Google TV مثبتًا، فيمكنه الضغط فوقه لفتح قائمة الأفلام أو البرامج التلفزيونية.

وهذا يسهل عليه العثور على المحتوى الذي أوصيت به ومشاهدته، ومع ذلك، إذا لم يكن لديه التطبيق، فسيأخذه الرابط ببساطة إلى موقع Google TV على الويب، وإذا كان على جهاز Android أو iOS، فسيأخذه إلى متجر التطبيقات لتنزيل تطبيق Google TV.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة لا تمنح الشخص الآخر حق الوصول إلى المحتوى نفسه. سيظل بحاجة إلى الاشتراك أو شراء الفيلم أو البرنامج التلفزيوني لمشاهدته.

وإذا كنت تريد مشاركة مكتبة Google TV الخاصة بك مع شخص ما، فستحتاج إلى استخدام أدوات مكتبة العائلة من Google، والتي تم تصميمها لأعضاء نفس الأسرة.

تم طرح هذا التحديث لكل من تطبيقات Google TV لنظامي التشغيل Android وiOS، وتعمل جوجل على تحسين تطبيق Google TV بشكل متزايد بمرور الوقت.

