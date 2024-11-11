شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Pixel Phone يعمل على تغيير طريقة التحدث مع الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

تتميز هواتف Pixel بميزة تسمى Call Screen والتي تتعامل مع المكالمات نيابة عنك، ورغم أنها أصبحت أكثر ذكاءً على مر السنين، إلا أنها لا تزال محدودة في قدراتها على الاتصال، ولكن قد يسمح لها أحد التحديثات بإجراء المحادثات بثقة، حيث إنه قد يحصل تطبيق Pixel Phone على إعداد جديد يسمى "ردود الذكاء الاصطناعي"، ومن الواضح أن الميزة ستعتمد على نماذج لغوية كبيرة وتولد ردودًا وفقًا لاستجابات شاشة المكالمات الخاصة بالمتصل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتحدث ميزة Call Screen إلى المتصلين نيابة عنك لمعرفة من يتصل ولماذا، ويتم عرض نص المكالمة على الشاشة وبناءً على ردود المتصل، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد الإبلاغ عن مكالمة باعتبارها بريدًا عشوائيًا، أو جعل هاتفك يطلق ردودًا عامة مثل "إلغاء الموعد"، أو "هل يمكنك قول المزيد"، أو اتصل بي لاحقًا، أو الانضمام إلى المكالمة، أو إغلاقها.

في حين أن الميزة جيدة للتخلص من مكالمات البريد العشوائي أو فهم الطلبات العامة، إلا أنها محدودة في قدرتها على مواكبة المتصل، وقد يجعلها التحديث المستقبلي أفضل في إدارة المحادثات.

تسمى ميزة شاشة المكالمات الحالية "dobby"، ويشار إلى إصدارها المعزز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي باسم "dobby - AI" و"dobby - LLM" في تطبيق Pixel Phone المحدث، ولتمكينها، يجب على المستخدمين "تشغيل ردود الذكاء الاصطناعي".

من الواضح أن الميزة ستتمكن من التدخل نيابةً عنك في مواقف أكثر من ذي قبل والرد بشكل أكثر ذكاءً، يمكن أن تغير الطريقة التي تتفاعل بها مع المتصلين ولكن سيتعين عليك قبول مخاطر اختلاقها للأمور، وهي مشكلة شائعة مع كل الأشياء المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ولتجنب الارتباك، سيتم عرض الرسالة التالية للمتصلين: "هذه المعلومات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد تكون غير دقيقة. إنها مستمدة من المكالمة ولا تمثل وجهات نظر Google".

وكما هو الحال مع الميزات غير الرسمية الأخرى التي يتم التلميح إليها من خلال سلاسل التعليمات البرمجية، لا يتم ضمان شحن الميزة.