تكنولوجيا: لوجيتك G تطلق معدات PRO Series بميزات متقدمة لمحترفي الألعاب في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Logitech G عن أحدث معدات الألعاب من سلسلة PRO في الهند، والمصممة خصيصاً لتعزيز أداء محترفي الرياضات الإلكترونية واللاعبين التنافسيين. تشمل المجموعة الجديدة فارة الألعاب PRO X SUPERLIGHT 2 DEX، وفارة PRO 2 LIGHTSPEED، ولوحة مفاتيح الألعاب PRO X TKL RAPID.

تتميز فارة PRO X SUPERLIGHT 2 DEX بتصميم مائل يلائم لاعبي ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، مثل Counter-Strike وValorant.

تعتمد الفارة على تقنية LIGHTSPEED اللاسلكية بمعدل استقصاء 8 كيلو هرتز لتوفير استجابة سريعة، ويستخدم مستشعر HERO 2 لضمان تتبع دقيق، كما توفر مفاتيح LIGHTFORCE نقرات متسقة واستهلاك منخفض للطاقة. الفارة مصممة مع مراعاة الاستدامة، حيث تحتوي على 55% من بلاستيك ABS المعاد تدويره.

أما فارة PRO 2 LIGHTSPEED فتأتي بتصميم قابل للاستخدام بكلتا اليدين، مستندة إلى فارة PRO اللاسلكية الأصلية، مع مكونات مطورة تتضمن تقنية LIGHTSPEED ومستشعر HERO 2، مما يجعلها مناسبة لأنماط قبضة متعددة وألعاب متنوعة.

تأتي لوحة المفاتيح PRO X TKL RAPID كأول لوحة مفاتيح تناظرية مغناطيسية من Logitech G، وتتيح نقاط تشغيل قابلة للتعديل ومدخلات دقيقة وسريعة دون الحاجة إلى برامج، كما أنها مصممة من الألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره للحفاظ على البيئة.

التسعير والتوافر:

فارة PRO X SUPERLIGHT 2 DEX: تتوفر بألوان الوردي والأسود والأبيض بسعر 17,995 روبية، وبسعر خاص على أمازون 15,995 روبية.

فارة PRO 2 LIGHTSPEED: تتوفر باللون الجرافيت بسعر 13,995 روبية.

لوحة المفاتيح PRO X TKL RAPID: تتوفر باللونين الأبيض والأسود بسعر 18,995 روبية، وستكون متاحة بدءاً من ديسمبر 2024.

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