تكنولوجيا: هواوي تسجل براءة اختراع لتقنية بطاريات الحالة الصلبة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لتحقيق تقدم كبير في مجال تخزين الطاقة عبر أحدث تطوراتها في تكنولوجيا البطاريات ذات الحالة الصلبة. فقد كشفت الشركة مؤخرًا عن براءة اختراع للإلكتروليت الصلب القائم على الكبريتيد، والذي يمثل مكونًا محوريًا في الجيل الجديد من بطاريات الليثيوم أيون.

تهدف هذه التقنية المبتكرة إلى معالجة أحد أبرز التحديات في صناعة البطاريات، وهو تحلل الإلكتروليتات السائلة. ومن خلال استبدال المكونات السائلة بالإلكتروليتات الصلبة، تسعى هواوي إلى تحسين عمر البطاريات وسلامتها وأدائها بشكل كبير، خاصة في تطبيقات مثل السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.

تتميز هذه التقنية بخصائص مميزة، حيث يوفر الإلكتروليت الصلب القائم على الكبريتيد كثافة طاقة عالية، وسرعة في الشحن والتفريغ، وأداءً ممتازًا في درجات الحرارة المنخفضة. كما يساهم في تعزيز السلامة عبر تقليل مخاطر الانفلات الحراري، الذي يُعد مصدر قلق شائع مع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية.

يتماشى هذا التقدم مع الاتجاه العالمي نحو حلول طاقة مستدامة، ويستجيب للطلب المتزايد على البطاريات عالية الأداء. بفضل هذه التقنية، تقترب هواوي من التغلب على التحديات التي تواجه البطاريات التقليدية، مما يفتح المجال لتسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.

ومع تحول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، تشكل اختراقات مثل تقنية البطاريات ذات الحالة الصلبة من هواوي خطوة مهمة نحو تلبية هذا التحول. عبر معالجة القيود المرتبطة بالبطاريات التقليدية، يمتلك هذا الابتكار القدرة على إحداث تغيير في حلول تخزين الطاقة.

وفي سوق الهواتف الذكية، أصبح الابتكار في البطاريات موضوعًا ساخنًا أيضًا. في المؤتمر العالمي للجوال هذا العام، سلطت الأضواء على تطوير بطاريات تدوم لفترات أطول وتتيح شحنًا أسرع للهواتف الذكية. تستكشف الشركات حاليًا مواد جديدة، مثل كبريت الليثيوم والجرافين، لتحسين عمر البطارية.

تستخدم معظم شركات الهواتف الذكية هذا العام بطاريات مصنوعة من السيليكون والكربون، والتي توفر كثافة طاقة أعلى وشحنًا أسرع مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية.

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