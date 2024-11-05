تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يعمل على تطوير ميزة مشاركة الصور للعمل بآداء أسرع عبر زر “Gallery”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp في منصة الأندوريد عن تطوير ميزة إرسال الصور بآداء أسرع عبر زر “Gallery” في شريط المحادثات.

تستعد شركة Meta لإطلاق إصدار جديد من تطبيق الواتس اب، ولقد رصد الإصدار التجريبي من التطبيق برقم (2.24.23.11)، على أن يستهدف هذا الإصدار منصة الأندوريد.

ويأتي هذا الإصدار بإختصار جديد في شريط المحادثات لمشاركة سريعة للصور، حيث يعمل هذا الإختصار على مشاركة الصور بآداء سريع من معرض الصور الخاص بالمستخدم، ومن المقرر أن يدعم أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو بآداء سريع.

أيضاً يتم معاينة الميزة الجديدة في تطبيق WhatsApp في الوقت الحالي عبر الإصدار التجريبي الخاص بمنصة الأندوريد، لذا لا تتوفر الميزة الآن لكافة المستخدمين.

يذكر أن مشاركة الصور في تطبيق الواتس اب في الوقت الحالي تتطلب النقر على رمز الكاميرة في البداية أو زر المرفق لإختيار الصورة أو مقطع الفيديو من الإختيارات المتاحة من معرض الصور والكاميرة والموقع والإتصال والمستندات والصوت والاستطلاع، إلى جانب Imagine الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن الميزة الجديدة كُشِف عنها اليوم عبر “WABetaInfo”، ومن المتوقع أن تقدم الميزة للمستخدمين آلية سريعة لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو من معرض الصور مباشرة.

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