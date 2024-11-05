تكنولوجيا: انستغرام يطرح خيارات جديدة لتصفية الرسائل للمبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستشهد منصة انستغرام تغييرات جديدة تستهدف منشئي المحتوى، حيث أعلنت الشبكة الاجتماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مجموعة أدوات جديدة لتسهيل تصفية الرسائل المباشرة.

بفضل هذه الأدوات، ستصل الرسائل إلى صندوق الوارد بناءً على عناصر التحكم التي يقوم المستخدم بتعيينها مسبقًا. ستتيح هذه الأدوات الجديدة للمنشئين فرز طلبات الرسائل حسب عدد المتابعين، والحسابات الموثقة، والعلامات التجارية، والمبدعين، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف تطبيق انستغرام مجلد “ردود القصة” الجديد، مما يسهل الوصول إلى ردود القصة وتجميعها في مكان واحد.

كان هذا التغيير أحد الطلبات المستمرة من منشئي المحتوى، ويبدو أن انستغرام استجاب أخيرًا لتلك التعليقات. وأوضح آدم موسيري، رئيس انستغرام، أن “صندوق الوارد الخاص بالطلبات قد يكون مربكًا في بعض الأحيان، لذا أضفنا طرقًا لتصفية تلك الطلبات لرؤية ما يبحث عنه المستخدم فقط”.

سيجد المنشئون خيارات “الفرز والتصفية” في الجزء العلوي من صندوق الوارد، مما يتيح لهم اختيار فرز الطلبات حسب التاريخ أو عدد المتابعين للمرسل. كما يمكن تمكين أو تعطيل بعض الخيارات لتناسب مختلف السيناريوهات، مثل التحقق من الحساب أو ما إذا كان ينتمي إلى منشئ محتوى أو شركة.

تعد هذه التغييرات مجرد بداية لتحسين تجربة الرسائل المباشرة في التطبيق، وقد وعد انستغرام بمواصلة تقديم ميزات وتحسينات جديدة لهذا الجانب الهام.

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