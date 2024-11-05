تكنولوجيا: Rollme تكشف عن الحلقة الذكية R5 بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شركة Rollme مجموعتها من الخواتم الذكية بإطلاق حلقة R5 الجديدة، التي تم تحديث تصميمها وصنعها من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومع ذلك، لم تُفصح الشركة عن وزن أو سمك الخاتم، وهو أمر غريب.

زوّدت Rollme الحلقة الذكية R5 بشريحة ذكية دون الكشف عن اسمها على صفحتها الرسمية. وتقدم الحلقة جميع ميزات التتبع الصحي الأساسية، مثل مراقبة معدل ضربات القلب، والنوم، وSPO2، ودرجة حرارة الجسم، وتقلب معدل ضربات القلب.

علاوةً على ذلك، تدعم الحلقة تتبع الأنشطة الرياضية المتعددة مثل ركوب الدراجات، والسباحة، والمشي لمسافات طويلة، واليوجا، وغيرها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم الصحية وتحليل التمارين عبر تطبيق Rollme المصاحب.

تحتوي الحلقة على بطارية بسعة 18 مللي أمبير في الساعة، وتدعي Rollme أن عمر البطارية يتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام بشحنة واحدة، مما يجعلها منافسة لـ Oura Ring Gen 3 من Circular.

كما تتمتع الحلقة بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يتيح لها تحمل رذاذ الماء والغبار بسهولة. ومع ذلك، لا تدعم R5 إيماءات التحكم، مثل بعض الخواتم الذكية الأخرى كـ Black Shark.

تتوافر الحلقة الذكية R5 الآن على الموقع الرسمي لـ Rollme بسعر مخفض يبلغ 79.99 دولارًا، وتأتي بخيارات مقاسات من 8 إلى 13، وألوان مثل الذهبي والأسود النجمي.

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