تكنولوجيا: سلسلة Red Magic 10 تنطلق بشكل رسمي في 13 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Red Magic إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث المرتقب لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Red Magic 10، حيث ينطلق الحدث في 13 من نوفمبر.

شغلت سلسلة هواتف Red Magic 10 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي إستعرضت بعض التفاصيل حول تصميم ومواصفات الإصدارات القادمة من هواتف Red Magic المخصصة للألعاب.

ولقد فتحت علامة Red Magic 10 التجارية بالفعل باب التسجيل قبل الحجز المسبق إستعداداً لإنطلاق السلسلة الجديدة بشكل رسمي في السوق الصيني.

أيضاً تعد سلسلة Red Magic 10 من بين الإصدارات المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite، كما تأتي بكاميرة سيلفي بتصميم مدمج أسفل الشاشة.

وتدعم الشركة سلسلة هواتف Red Magic بشريحة الشركة الخاصة المطورة لتعزيز آداء الهواتف في تشغيل الألعاب بكفاءة أعلى، مع إستهلاك أقل للطاقة.

وتأتي السلسلة القادمة بسعة ضخمة جداً للبطارية تصل إلى 7000 mAh، كما تدعم الشركة السلسلة بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كما يصل حجم الشاشة في هذه الإصدارات إلى 7 إنش، وتتميز بدقة عرض 1216 في 2688 بيكسل، وتدعم الشاشة في هذه الإصدارات معدل تحديث 144 Hz، كما تؤكد التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن سلسلة Red Magic 10 تتميز بأنحف حواف قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن.

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