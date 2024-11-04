تكنولوجيا: ثلاثة تحديثات جديدة لتحسين تجربة رسائل جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تضيف شركة جوجل ثلاث ميزات جديدة إلى تطبيق الرسائل، حسب ما كشفه تحليل الكود من Android Authority.

أولاً، تغير جوجل موقع إيصالات القراءة، التي تبيّن حالة الرسالة (قيد النقل، مُرسلة، مُستلمة، أو مقروءة)، وأسلوب رسومها المتحركة. بعد التحديث، ستنتقل الإيصالات إلى داخل فقاعة النص بدلاً من أسفلها، مع رسوم متحركة جديدة لها، وقد بدأت هذه الميزة بالفعل في الظهور لبعض المستخدمين.

ثانيًا، قد يتيح التحديث خيار التحكم في دقة الصور. فكما هو الحال في WhatsApp، يمكنك اختيار إرسال صورة بجودة عالية أو بجودة قياسية لتسريع الإرسال وتقليل استهلاك البيانات، بينما يتيح خيار HD+ إرسال الصورة بأفضل دقة مع استهلاك أكبر للبيانات ووقت أطول للإرسال.

أخيرًا، تُسهل جوجل رؤية الطوابع الزمنية للرسائل؛ إذ بدلاً من النقر على كل رسالة لرؤية وقت إرسالها، قد يُمكّن التحديث القادم عرض الطوابع الزمنية مباشرة عبر التمرير السريع.

بينما يبدو أن ميزة إيصالات القراءة المُحسّنة قادمة قريبًا، قد تستغرق الميزتان الأخريان وقتًا أطول وقد تتأخران، حسب قرار جوجل النهائي.

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