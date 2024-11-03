تكنولوجيا: أول ظهور لـRedmi K80 قبل إطلاقه المتوقع نهاية نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Redmi للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية Redmi K80، والتي تأتي بتصميم خلفي مختلف عن تشكيلة K70 السابقة، حسب التقارير. كشف تسريب جديد من المسرب Smart Pikachu عبر منصة Weibo عن تفاصيل إضافية حول تصميم K80 وموعد إطلاقها.

شارك وانغ شياو يان، نائب رئيس مجموعة شاومي، صورة لهاتف من سلسلة K80، والذي ظهر بحافظة واقية تكشف عن تصميم وحدة كاميرا دائرية جديدة بثلاث كاميرات. هذا التصميم يختلف بشكل واضح عن تشكيلة K70، التي استخدمت وحدة كاميرا مستطيلة.

ويبدو أن تصميم سلسلة K80 استوحى بعض عناصره من سلسلة Civi، التي تركز على الصور الشخصية وتتميز بوحدة كاميرا دائرية. ومن المتوقع أن تكشف Redmi عن سلسلة K80 بحلول نهاية نوفمبر، وفقًا للتسريب. وتشير شهادة 3C إلى أن السلسلة قد تضم ثلاثة طرازات: Redmi K80e وRedmi K80 وK80 Pro.

من المحتمل أن يعمل K80e بشريحة Dimensity 8400 ويدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، بينما قد يدعم K80 وK80 Pro شريحة Snapdragon 8 Gen 3 أو Snapdragon 8 Elite، مع شحن سريع بقدرة 120 واط.

أكد المسرب أيضًا أن سلسلة Civi لن تتوقف، إذ تعمل شاومي على جهاز جديد قد يكون Xiaomi Civi 5، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حوله.

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