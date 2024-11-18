في تجربة جديدة.. جوليا غارنر تؤدي هذا الدور في فيلم "Fantastic 4: First Steps" القادم

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة Marvel أن النجمة العالمية جوليا غارنر ستلعب دور "Silver Surfer" في فيلم Fantastic 4: First Steps القادم.



و يشير الملخص الرسمي إلى أنها قد تصور Shalla-Bal، وهي نسخة من الشخصية المميزة، و من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور العرض يوم 25 يوليو/تموز.

وفي وقت سباق، كشف النجم العالمي جيريمي رينر أنه تفاجأ تمامًا بعودة النجم العالمي روبرت داوني جونيور إلى عالم Marvel السينمائي.

وأظهر الممثل دهشته خلال إحدى المقابلات، مشيرًا إلى أن داوني لم يخبر أيًا من أعضاء فريق فيلم "Avengers" الأصليين بعودته بدور Doctor Doom.

ومن المقرر أن يتقاضى النجم العالمي روبرت داوني جونيور أكثر من 80 مليون دولار أميركي، مقابل تجسيده شخصية Doctor Doom في أفلام "Avengers" القادمة، وفقًا لمجلة Variety العالمية.

تأتي عودة روبرت داوني جونيور إلى عالم Marvel السينمائي للأبطال الخارقين بشروط كان أهمها أن يتولى الأخوان روسو إدارة المشاريع، مما يضمن لم شمل عالي المخاطر.

وسيحصل الأخوان روسو، المشهوران بنجاحاتهما الإخراجية السابقة داخل عالم مارفل السينمائي، على 80 مليون دولار أميركي أيضًا مقابل مشاركتهما في فيلمي "Avengers: Doomsday" و"Avengers: Secret Wars".