الشورى يطالب باستراتيجية شاملة لسلامة النقل

طالب مجلس الشورى من المجلس المركز الوطني لسلامة النقل، في جلسته اليوم، بالإسراع في إعداد استراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور تركي العواد تبنت اللجنة مضمونها.

كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهوده في تحديد وتوثيق الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات الجهات الأخرى.

كما طالب مجلس الشورى المركز- بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلى وضع الخطط والبرامج والمبادرات؛ للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية.

التأمين الصحي

كما أصدر الشورى قرارا طالب فيه من المجلس مركز التأمين الصحي الوطني - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالحصول على البيانات التي تمكّنه من القيام بمهماته، وتحقيق أهدافه وفقًا لتنظيمه.

ودعا المجلس المركز -بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية- إلى العمل على التوافق في ما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية؛ بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي.

كما أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه الصندوق بالعمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، داعيًا إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى، ودراسة تحويل بعض فروعه ومراكزه الموجودة إلى فروع ومراكز رقمية.

دعم السياحة الريفية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444/ 1445هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية السياحي بدعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، في حين طالب عضو المجلس فضل البوعينين الصندوق بتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، داعيًا الصندوق إلى اختصار رحلة التمويل لدعم التنمية السياحية، وخفض سعر فائدة القروض وتقديمها وفق رؤية تنموية.

وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية مشيرًا إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية، وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع.

في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة سارة قاسم إلى أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصلة للعشر السنوات القادمة والتي تساعد على استدامة رأس مال الصندوق.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مذكرات تفاهم

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة ودول شقيقة وصديقة تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولتي قطر والكويت للتعاون في مجالي الشؤون والتنمية الاجتماعيتين.

وفي المجال الصحي وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العامة في كوبا للتعاون في المجالات الصحية.