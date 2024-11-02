تكنولوجيا: تحسينات جديدة مدعومة من Gemini على تطبيق خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيق الخرائط، التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي Gemini. إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن أن يطلبوا من الخرائط اقتراح أماكن للزيارة وأنشطة يمكن ممارستها.

وباستخدام Gemini، تستطيع الخرائط التخطيط لنشاط فردي أو جماعي في منطقة معينة، بالإضافة إلى تلخيص مراجعات المستخدمين، وتقديم إجابات حول ميزات الأماكن مثل وجود منطقة جلوس خارجية أو أجواء هادئة. هذه الميزات ستُطرح في الولايات المتحدة على نظامي أندرويد وiOS خلال هذا الأسبوع.

وبالنسبة للسائقين الذين يعتمدون على ميزة التنقل، أصبح بإمكانهم الآن استخدام خاصية “إضافة محطات توقف” لإدراج معالم سياحية أو محطات بمناظر خلابة أو خيارات طعام على طول مسارهم.

كما ستعرض الخرائط الآن الممرات، ومعابر المشاة، وإشارات الطريق بوضوح أثناء التنقل، مع توجيه السائق إلى المسار الصحيح للوصول إلى المخرج.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من الإبلاغ عن اضطرابات الطقس على طول الطريق، ليتمكن السائقون الآخرون من رؤيتها. وعند اقتراب السائق من وجهته، ستُظهر الخرائط أماكن الوقوف القريبة، وستوفر اتجاهات مشي من السيارة إلى المدخل باستخدام ميزة التجوّل الافتراضي أو تقنية الواقع المعزز.

هذه الميزات ستتوفر في أكثر من 30 مدينة حول العالم، وستُطرح تدريجياً على اندرويد وiOS.

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