شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. منطقة أفريقيا تتألق بالفنون التقليدية في بوليفارد وورلد والان نبدء بالتفاصيل

التجربة الإفريقية

الدمام - شريف احمد - تتألق "منطقة أفريقيا" في بوليفارد وورلد، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 بنسخته الخامسة، كوجهة استثنائية تجمع بين الجمال والتنوع الثقافي، لتصبح محطة أساسية لمحبي الثقافة الأفريقية والمستكشفين الباحثين عن تجارب جديدة، فقد تم تصميم المنطقة لتعكس ملامح العمارة الأفريقية، مستوحية أشكال وألوان المباني والنقوش الغنية التي تميز القارة، ما يمنح الزوار فرصة للغوص في عالم مليء بالألوان والحياة.وتضم منطقة أفريقيا عروضًا حية لحيوانات القارة الشهيرة كرمز للحياة البرية الأفريقية، حيث يستمتع الزوار بمشاهدة "الأسود، والزرافات، وطيور الببغاء بألوانها الزاهية".وتُضفي الفعاليات لمسة فريدة على تجربة الزوار، حيث تتيح لهم اكتشاف التنوع البيئي الإفريقي في أجواء تفاعلية مرحة، إذ تُعد منطقة أفريقيا فرصة فريدة لتعريف الزوار بالثقافة الأفريقية العريقة، حيث تحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز من وعي الزوار بالتراث الأفريقي وتوفر لهم تجربة غامرة.وتكتمل التجربة الإفريقية بعروض ثقافية متنوعة تشمل عروضًا موسيقية حية تجمع بين الإيقاعات التقليدية الأفريقية ومزيج من الفلكلور الشعبي الذي يعبر عن تنوع وثراء ثقافات القارة، كما يجد الزوار في منطقة أفريقيا أزياء تقليدية، تعكس ألوانًا ونقوشًا تجسد التراث الأفريقي بأسلوب فريد يعزز الانغماس في التجربة.ويأتي إطلاق منطقة أفريقيا ضمن توسعة "بوليفارد وورلد" لهذا العام، حيث زاد عدد المناطق إلى 22 منطقة، ما يمنح الزوار تجارب غنية تعبر عن ثقافات عالمية متنوعة، ويشكل هذا التوسع جزءًا من جهود موسم الرياض لجذب الزوار من مختلف الخلفيات، ليكون نقطة تلاقي لمختلف الثقافات، ويسهم في تعزيز التفاهم الثقافي من خلال رحلة ترفيهية وثقافية متكاملة.