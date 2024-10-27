شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه السيطرة على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:00 م

ربما تعمل شركة جوجل على تطوير تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها السيطرة على أجهزة الكمبيوتر من خلال عميل متصفح الويب الذي يمكنه أداء مهام مثل البحث أو التسوق أو حجز رحلة طيران، وذكر تقرير جديد أن التكنولوجيا، التي تحمل الاسم الرمزي "Jarvis"، ستعتمد على إصدار مستقبلي من نموذج اللغة الكبير Gemini من Google، وقد يتم طرحه في ديسمبر.

وفيما يلى مجموعة من المعلومات عنه

مشروع جوجل الجديد: جوجل تعمل على تطوير تقنية ذكاء اصطناعي، تحمل الاسم الرمزي "Jarvis"، للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر عبر متصفح الويب.

قدرات Jarvis: التكنولوجيا تهدف لأتمتة المهام اليومية مثل البحث، التسوق، وحجز الرحلات عبر الإنترنت.

اعتمادها على نموذج Gemini: تعتمد Jarvis على إصدار مستقبلي من نموذج اللغة الكبير Gemini من جوجل، ومن المتوقع أن يُطرح في ديسمبر.

توظيف في متصفح Chrome: Jarvis قد يكون متاحًا عبر متصفح Google Chrome، لمساعدة المستخدمين على تنفيذ المهام دون تدخل مباشر.

آلية العمل: يستطيع Jarvis فهم محتوى صفحة الويب والتقاط لقطات للشاشة وتنفيذ الإجراءات اللازمة مثل النقر على الأزرار أو إدخال النصوص تلقائيًا.

أداء سريع: يستغرق النموذج الأولي الحالي عدة ثوانٍ فقط لتنفيذ تسلسل من الإجراءات.

منافسة قوية: جوجل تسعى للبقاء في صدارة المنافسة أمام شركات مثل رابيت، مايكروسوفت، أبل، وOpenAI، التي تقدم أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة.

مشاريع مشابهة من المنافسين

مايكروسوفت تطرح Copilot Vision لمستخدمي ويندوز للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي في صفحات الويب.

أبل أعلنت عن Apple Intelligence لقراءة الشاشات واقتراح الإجراءات.

Anthropic وOpenAI تطرحان تحديثات لتمكين الذكاء الاصطناعي من استخدام أجهزة الكمبيوتر نيابة عن المستخدمين.

التجربة الأولية والتطوير: جوجل تخطط لإتاحة Jarvis لعدد قليل من المختبرين لمساعدتها على اكتشاف الأخطاء وتحسين التكنولوجيا.

الإطلاق المحتمل: يمكن الإعلان عن Jarvis في ديسمبر، مع احتمالية تعديل الخطة حسب تطور التكنولوجيا.