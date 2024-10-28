شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر شحن هاتفك مساء خلال النوم.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل معظم الناس الشحن طوال الليل لأنهم لا يستطيعون عادةً استخدام هواتفهم أثناء نومهم، لذلك إذا كنت مدمنًا على هاتفك مثل الكثيرين، فيمكنك إغلاق عينيك وتحويل انتباهك بعيدًا عن هاتفك دون الشعور بأعراض الانسحاب، والنوم، وعندما تستيقظ في الصباح، يكون هاتفك مشحونًا بالكامل وتكون مرتاحًا تمامًا.

إلا أن مسئولى الطوارئ في مدينة مونتريال يطلبون من مستخدمي الهواتف الذكية عدم شحن هواتفهم ليلاً أثناء نومهم، حيث إن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة لتشغيل الهواتف الذكية يمكن أن تشتعل أثناء شحن هاتفك وأنت نائم بسرعة.

وعندما تشتعل إحدى هذه البطاريات، فإنها تفعل ذلك بقوة مماثلة لمصباح اللحام أو الشمعة الرومانية، ومن الصعب إخماد مثل هذه الحرائق والقيام بذلك يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الماء.

للتأكد من أنك تشحن جهازك بأمان وتجنب مشاهدته يشتعل، اتبع التعليمات التالية:

- استخدم الشاحن المناسب ولا تعتمد على التقليد الرخيص.

- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة.

- اشحن هاتفك فقط عندما تكون مستيقظًا.

- اشحن هاتفك على سطح صلب.

- احرص على أن يكون جهاز إنذار الدخان يعمل.

نظرًا لارتفاع عدد المنتجات التي تعتمد على استخدام بطاريات الليثيوم أيون، فإن عدد الحرائق التي تنطوي على مثل هذه التكنولوجيا يتزايد كل عام، من خلال التأكد من أنك مستيقظ ومنتبه عند شحن هاتفك، إذا اندلع حريق، يمكنك إخماده قبل أن ينتشر ويعطلك، ويترك رئتيك مليئة بالدخان السام.