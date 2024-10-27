تكنولوجيا: إستعراض لطابعة الصور EcoTank L18050 من Epson

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Epson طابعة الصور EcoTank L18050 A3 في الأسواق بآداء رائع في طباعة الصور بأعلى جودة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وآداء هذا الإصدار.

محتوى الصندوق

6 من زجاجات الأحبار سعة 70 مل

وحدة الطابعة الرئيسية

كابل الطاقة

دليل المستخدم

التصميم والمواصفات

طورت طابعة L18050 بتصميم صغير الحجم مع إمكانية إنتاج صور بأعلى جودة، وتستهدف الطابعة بشكل رئيسي طباعة الصور لذا لا تدعم مهام المسح الضوئي أو النسخ.

وتدعم L18050 A3 طباعة ورق A3 أو أقراص CD أو بطاقات، وتتضمن الطابعة درج علوي للورق يدعم إستيعاب حتى 50 ورقة من A3، أيضاً يمكن تمديد الدرج وفقاً لإرتفاع وعرض الأوراق.

وللطباعة على أقراص CD أو بطاقات تتضمن الطابعة درج منفصل في المقدمة، ولصيانة الطابعة يمكن رفع اللوحة العلوية لإجراء الإصلاحات المطلوبة، ويمكن إحكام الغلق عن طريق المقبض الأزرق الذي يمنع إهتزاز رأس الطابعة عند تحريكها.

ويوجد خزان خاص بالأحبار في الجانب الأيمن السفلي، كما سيتاح الوصول إلى الخزان بسلاسة عبر رفع الغطاء، أيضاً تستخدم عدد 6 من الأحبار للطباعة والتي تشمل اللون الأسود، والأزرق الفاتح، والأرجواني، والسماوي، والأصفر، والأرجواني الفاتح.

أيضاً لا يعتمد تصميم الطابعة على خراطيش الأحبار، حيث ترتكز على خزانات لإعادة تعبئة الأحبار بكفاءة أكبر، كما تكشف النافذة في مقدمة الطابعة عن مستويات الأحبار في الخزانات.

من جانب أخر لا تتضمن الطابعة شاشة LCD للتحكم في الطابعة، لكن كبديل تأتي الطابعة بمجموعة من الأزرار والأضواء للتحكم في عملية التشغيل، ويظهر بشكل واضح زر التشغيل الرئيسي، بينما يتضمن التحكم الخاص بتقنية WiFi اثنان من الأوضاع بين وضع خاص بشبكة WiFi إلى اليسار ووضع خاص بإتصال WiFi Direct إلى اليمين.

وللإتصال تدعم الطابعة WiFi، أو الإتصال السلكي عبر منفذ USB-B في الجهة الخلفية للطابعة، إلا أن الطابعة لا تدعم الإتصال عبر تقنية البلوتوث، لذا ستحتاج جهاز حاسب للإتصال مع الطابعة، أو توفر تطبيق Epson iPrint على الهاتف، والذي يتوفر لمنصة الأندوريد وiOS.

الآداء والبرامج

تتميز طابعة EcoTank L18050 A3 بتجربة سلسة وسريعة للطباعة مع أجهزة الحاسب، حيث يمكن بدء الطباعة عن طريق إختيار البرنامج المفضل الخاص بالمستندات أو الصور ومن ثم تحديد الإعدادات، لكن في حالة عدم وجود جهاز حاسب سيكون على المستخدم بدء الطباعة بإستخدام تطبيق Epson iPrint الذي يتوفر على منصتي الأندوريد وiOS.

وتتميز واجهة تطبيق Epson iPrint بتصميم قديم نوعاً ما إلا أنها واجهة عملية لدعمك بالآداء المطلوب لبدء الطباعة بتجربة سلسة، حيث سيعمل على مسح الأجهزة المتوافقة في المحيط، ومن ثم ربط الجهاز بشبكة WiFi، وعند الإنتهاء ستكشف الواجهة عن نوعين من أنماط الطباعة البطاقات أو المربعات.

كما سيعمل تطبيق Epson iPrint على التحول بشكل تلقائي إلى الإختيار الصحيح مباشرة عند إقتران الطابعة، وتعد الطباعة ورأس الطابعة أهم مميزات L18050، لذا تحتاج إلى صيانه منتظمة، ويوجد عدد من الإختيارات للطباعة والتي تقدم عدد من زخارف الطباعة المحددة مسبقاً في التطبيق والتي تدعم المستخدم بشكل جيد في حالة عدم توفر نمط مسبق.

أيضاً سيتاح للمستخدم إنشاء نمط بتصميم مخصص أو لصق مجموعة من الصور لإنشاء تصميم بإستخدام صور خاصة داخل التطبيق، وعند الإنتهاء ستظهر إختيارات الطباعة بين طباعة مستند أو صورة مع إختيارات للطباعة على ورق A3+، أو ورق لامع، أو مغلف، أو أقراص مضغوطة.

وتقدم آداء رائع في طباعة العديد من الصور والمستندات على ورق A4، كما تدعم الطابعة إنتاج صور بألوان مذهلة، وتفاصيل واضحة عند ضبط إعدادات على أعلى إختيار في DPI.

كما يظهر الآداء المذهل للطابعة في المستندات النصية بشكل خاص، إلا أنها مطورة لطباعة الصور في المقام الأول لذا لن تظهر الإمكانيات المميزة للطابعة بشكل كامل عند طباعة المستندات النصية.

أيضاً تتميز L18050 بسرعة فائقة في الآداء، حيث تظهر الصفحة الأولى بعد 10 ثوان فقط، بينما تستغرق الطابعة بضع ثوان أكثر لظهور الصفحة الأولى عند طباعة الألوان، إلا أنها تتميز بالآداء السريع المطلوب عند طباعة صور متعددة في كل مرة.

هل تحتاج إلى إقتناء طابعة Epson EcoTank L18050؟

تعد طابعة L18050 طابعة مخصصة للصور بآداء مذهل، حيث تقدم آداء رائع في طباعة صور بأعلى جودة خلال بضع ثوان، كما أنها طابعة سريعة لدعم المستخدم في العمل أو المنزل، من جانب أخر لا تقدم الطابعة دعم لمهام أخرى مثل المسح الضوئي أو النسخ، كما أنها تأتي بآداء محدود عند طباعة المغلفات أو الأقراص المضغوطة.