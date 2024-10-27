تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف ابل المرتقب iPhone SE 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف iPhone SE 4 للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي كشفت عن تفاصيل مواصفات وسعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب من ابل.

تستعد ابل لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف iPhone SE في بداية عام 2025 المقبل، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة Apple A18 التي قدمت في الجيل الأخير من هواتف iPhone 16.

وقبل تأكيد ابل على مواصفات هاتف iPhone SE 4 القادم أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار سيتوفر بشكل رسمي في شهر مارس من عام 2025 المقبل.

كما أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لهذا الإصدار في شهر ديسمبر من هذا العام، أيضاً شارك المحلل مواصفات هاتف iPhone SE 4 والتي تؤكد من جديد على دعم الهاتف برقاقة A18، كما يضم شاشة بحجم 6.6 إنش، مميزة بنتوء للكاميرة الأمامية على غرار iPhone 14، كما تأتي الشاشة بتقنية M11 التي قدمت أيضاً في iPhone 14.

وتضم الكاميرة الخلفية مستشعر IMX904 من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي iPhone SE 4 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

أيضاً تشير التفاصيل الجديدة التي جاءت من المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن الهاتف ينطلق بسعر 499 دولار، وهو نفس مستوى التسعير المميز لجهاز M2 iPad Air بسعة تخزين 128 جيجا بايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من شركة ابل.

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