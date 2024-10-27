تكنولوجيا: رصد هاتف vivo Y29 4G في قاعدة بيانات IMEI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شركة vivo في الأسواق قريباً بإصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصد هاتف vivo Y29 4G المرتقب في قاعدة بيانات IMEI إستعداداً للإعلان الرسمي.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من GSMA عن إصدار vivo القادم Y29 4G الذي سجل بنموذج رقم V2434، إلا أن التسريبات لم تؤكد على مواصفات دقيقة لهذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Y29 4G سيأتي بترقية لإصدار الشركة السابق Vivo Y28 4G الذي تميز بحجم شاشة 6.68 إنش، وجودة عرض HD+، مع معدل تحديث 90Hz، وسطوع بنسبة 1000nits.

كما تميز الإصدار السابق برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً تميز الهاتف بدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية جاء هاتف Y28 4G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تميز بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، مع دعم معايير IPX4 في مقاومة الماء، ومعايير IP6X في مقاومة الغبار، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 14.

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